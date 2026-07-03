In de categorie hmmkeeeh: Microsoft heeft een gloednieuw AI-bedrijf opgericht dat de naam Microsoft Frontier Company draagt. Microsoft-CEO Satya Nadella committeert 2,5 miljard dollar aan de ondersteuning van deze nieuwe tak, terwijl tegelijkertijd geruchten de ronde doen dat Microsoft een gigantische ontslagronde op de planning heeft staan.

Met de woorden: "The future of the firm is a learning loop in which human capital and token capital compound." kondigt Satya Nadella aan dat Frontier Company in het leven is geroepen. Dit nieuwe bedrijf heeft de ambitie om iedere onderneming in staat te stellen eigen AI-technologie te ontwikkelen, workflows te automatiseren en diezelfde AI de mogelijkheid te geven zich continu te blijven ontwikkelen.

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Zo'n nieuw bedrijf komt natuurlijk niet zonder de nodige investeringen en wellicht is dat dan ook de reden dat er zoveel mensen mogelijk de laan uit worden gestuurd. Frontier Company vereist namelijk een investering van maar liefst 2,5 miljard dollar en 6.000 experts en engineers. De blogpost van Microsoft's Chief Commercial Officer, Judson Althoff, beschrijft Microsoft Frontier Company als volgt:

"It will provide a unique combination of skills inclusive of deep industry knowledge, change management and continuous improvement experience, and enterprise-grade AI engineering expertise, [...] This goes beyond what has been labeled as Forward Deployed Engineering (FDE) and will be the largest, most capable, outcome-driven engineering organization in the industry. We are making a $2.5B investment in Microsoft Frontier Company, embedding 6,000 industry and engineering experts at customers to co-design, co-innovate, deploy and continuously improve AI systems at scale based on measurable business outcomes."

Dat AI hot and happening is, is inmiddels een understatement. Toch zien we steeds meer tegengeluiden vanuit allerlei bedrijven ontstaan. Zo lopen de kosten voor tokengebruik flink op, zien we hardware fors in prijs stijgen en worden resources steeds vaker verschoven om de ontwikkelkosten te bekostigen.

Maar waar het ene bedrijf de deuren opent, lijkt bij Microsoft een ander juist de deuren te moeten sluiten. Momenteel gaan sterke geruchten de ronde dat Double Fine, Ninja Theory en Compulsion Games moeten vechten voor hun voortbestaan. Ook State of Decay 3-ontwikkelaar Undead Labs verkeert in zwaar weer. Is dit de reden achter alle bezuinigingen? Naar verluidt komt er vanaf volgende week meer duidelijkheid over de situatie binnen Xbox.