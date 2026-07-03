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Microsoft lapt 2.5 miljard dollar en lanceert AI-bedrijf Frontier Company

Door Rudy Wijnberg

In de categorie hmmkeeeh: Microsoft heeft een gloednieuw AI-bedrijf opgericht dat de naam Microsoft Frontier Company draagt. Microsoft-CEO Satya Nadella committeert 2,5 miljard dollar aan de ondersteuning van deze nieuwe tak, terwijl tegelijkertijd geruchten de ronde doen dat Microsoft een gigantische ontslagronde op de planning heeft staan.

Met de woorden: "The future of the firm is a learning loop in which human capital and token capital compound." kondigt Satya Nadella aan dat Frontier Company in het leven is geroepen. Dit nieuwe bedrijf heeft de ambitie om iedere onderneming in staat te stellen eigen AI-technologie te ontwikkelen, workflows te automatiseren en diezelfde AI de mogelijkheid te geven zich continu te blijven ontwikkelen.

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Zo'n nieuw bedrijf komt natuurlijk niet zonder de nodige investeringen en wellicht is dat dan ook de reden dat er zoveel mensen mogelijk de laan uit worden gestuurd. Frontier Company vereist namelijk een investering van maar liefst 2,5 miljard dollar en 6.000 experts en engineers. De blogpost van Microsoft's Chief Commercial Officer, Judson Althoff, beschrijft Microsoft Frontier Company als volgt:

"It will provide a unique combination of skills inclusive of deep industry knowledge, change management and continuous improvement experience, and enterprise-grade AI engineering expertise, [...] This goes beyond what has been labeled as Forward Deployed Engineering (FDE) and will be the largest, most capable, outcome-driven engineering organization in the industry. We are making a $2.5B investment in Microsoft Frontier Company, embedding 6,000 industry and engineering experts at customers to co-design, co-innovate, deploy and continuously improve AI systems at scale based on measurable business outcomes."

Xbox Handheld Microsoft

Dat AI hot and happening is, is inmiddels een understatement. Toch zien we steeds meer tegengeluiden vanuit allerlei bedrijven ontstaan. Zo lopen de kosten voor tokengebruik flink op, zien we hardware fors in prijs stijgen en worden resources steeds vaker verschoven om de ontwikkelkosten te bekostigen.

Maar waar het ene bedrijf de deuren opent, lijkt bij Microsoft een ander juist de deuren te moeten sluiten. Momenteel gaan sterke geruchten de ronde dat Double Fine, Ninja Theory en Compulsion Games moeten vechten voor hun voortbestaan. Ook State of Decay 3-ontwikkelaar Undead Labs verkeert in zwaar weer. Is dit de reden achter alle bezuinigingen? Naar verluidt komt er vanaf volgende week meer duidelijkheid over de situatie binnen Xbox.

Bron: Microsoft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
2 dagen geleden om 17:08

Al die miljarden investeringen moeten een keer terugverdiend worden en ben benieuwd of ze dit geld uit de gebruikers van AI kunnen halen of dat mensen het gebruik straks te duur vinden.

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
2 dagen geleden om 16:48

Mijn god, de LinkedIn bullshit woorden bingo is weer van stal gehaald hoor. Zum kotzen.

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 dagen geleden om 14:18

Is dat AI nou een bubbel of niet?

1
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 dagen geleden om 10:43

Zakelijk gezien is dit natuurlijk een logische stap. Gevoelsmatig voor velen ongetwijfeld niet.

Het is jammer dat de EU nog altijd geen fatsoenlijk Ai model heeft uit kunnen brengen. Er worden daar vele miljarden gespendeerd aan polarisatie ontwikkeling en dan blijft er weinig over.....

1
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
2 dagen geleden om 10:19

Power your Dreams uuhm AI...

1
Avatar Cyberpunk
Cyberpunk
lvl3 XP Farmer
2 dagen geleden om 09:29

Hierdoor zal xbox het boetekleed voor moeten dragen. Heel benieuwd naar de ontwikkelingen volgende week.

2
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