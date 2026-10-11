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Miljardengame Naruto Mobile komt na 10 jaar wereldwijd uit

Door Rudy Wijnberg
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Tien jaar na de release in Japan verschijnt Naruto Mobile eindelijk wereldwijd op iOS- en Android-devices. Dat kondigt Bandai Namco aan middels een nieuwe trailer waarin we de game in actie zien.

Naruto Mobile is een free-to-play fightinggame die is ontwikkeld door More Fun Studio, een ontwikkelaar onder het label van Tencent. In de game dienen we het in PvP-gevechten op te nemen tegen andere spelers binnen het inmiddels iconische Naruto-universum. Uiteraard is het doel om zoveel mogelijk personages te verzamelen. Dat doe je door 'fragments' te verzamelen, gevechten te winnen, in-game evenementen te voltooien en natuurlijk met in-game aankopen.

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Dat Naruto Mobile een succes is, is een understatement. In 2025 verscheen namelijk het nieuws dat de game platformbreed sinds zijn release de 3,1 miljard dollar, oftewel 2,75 miljard euro, aan omzet heeft weten aan te tikken. Daarvan is dus weinig afkomstig uit de westerse markt, gezien Naruto Mobile enkel beschikbaar is in Azië.

Een releasedatum voor de wereldwijde versie van Naruto Mobile is nog niet bekend. Bandai geeft aan dat er meer informatie verschijnt tijdens Jump Festa 2027, dat op 19 en 20 december 2026 gehouden wordt.

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2769 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Naruto Mobile
Naruto Mobile

Ontwikkelaar

Morefun Studios

Uitgever

Bandai Namco

Release

19 mei 2016

Platforms

Mob
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