Miljardengame Naruto Mobile komt na 10 jaar wereldwijd uit
Tien jaar na de release in Japan verschijnt Naruto Mobile eindelijk wereldwijd op iOS- en Android-devices. Dat kondigt Bandai Namco aan middels een nieuwe trailer waarin we de game in actie zien.
Naruto Mobile is een free-to-play fightinggame die is ontwikkeld door More Fun Studio, een ontwikkelaar onder het label van Tencent. In de game dienen we het in PvP-gevechten op te nemen tegen andere spelers binnen het inmiddels iconische Naruto-universum. Uiteraard is het doel om zoveel mogelijk personages te verzamelen. Dat doe je door 'fragments' te verzamelen, gevechten te winnen, in-game evenementen te voltooien en natuurlijk met in-game aankopen.
Dat Naruto Mobile een succes is, is een understatement. In 2025 verscheen namelijk het nieuws dat de game platformbreed sinds zijn release de 3,1 miljard dollar, oftewel 2,75 miljard euro, aan omzet heeft weten aan te tikken. Daarvan is dus weinig afkomstig uit de westerse markt, gezien Naruto Mobile enkel beschikbaar is in Azië.
Een releasedatum voor de wereldwijde versie van Naruto Mobile is nog niet bekend. Bandai geeft aan dat er meer informatie verschijnt tijdens Jump Festa 2027, dat op 19 en 20 december 2026 gehouden wordt.
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