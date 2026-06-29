Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Moeilijke start aan de box office voor Supergirl

Door Hannah Herzberg

Kara Zor-El vliegt dan wel supersnel over het scherm, maar aan de wereldwijde box office komt Supergirl maar niet van de grond. Het nieuwe superheldenavontuur bracht wereldwijd maar 68 miljoen dollar in het eerste weekend op en bleef zo onder de verwachtingen van Warner Bros. en DC.

De filmstudio’s hoopten op 50 tot 55 miljoen dollar omzet in het eerste weekend op de Noord-Amerikaanse markt. Dit was voor een superheldenfilm al laag gegrepen, maar zelfs dit bleef uit. Een flinke tegenslag, gezien de film 170 miljoen dollar in productiekosten heeft verslonden, marketing dus niet meegeteld. Zowel critici als publiek waren verdeeld over de film, wat kan samenhangen met de tegenvallende opbrengst. Supergirl werd geregisseerd door Craig Gillespie, bekend van I, Tonya en Cruella, en geschreven door Ana Nogueira, die eerder meewerkte aan The Vampire Diaries. De film verscheen een jaar na Superman, waarmee James Gunn en Peter Safran het DC Universe nieuw leven inbliezen. Hoewel Superman het goed deed aan de box office, waren de reacties ook op die film wisselend.

Warner Bros.

Ben je benieuwd naar de film? De Gameliner-review lees je hier.

Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 63 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
5 dagen geleden om 13:12

Met behoorlijke verwachting de nieuwste Superman op 4k steelbook gekocht. Ook vanwege de vele positieve reacties. Heb hem met moeite uit kunnen kijken en daarna direct op MP. Er zit zoveel onzin in deze films tegenwoordig. Vond Marvel en DC goed, maar ben ondertussen behoorlijk afgehaakt na Thor 4, Ant-man 3, maar ook Deadpool en Wolverine vond ik vrij weinig aan. Zal Supergirl dan ook lekker links laten liggen.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
6 dagen geleden om 17:26

Niet zo gek met dit soort c-garnituur superhelden. Wanneer dringt het bedrijven die films maken nou eens door dat mensen gewoon bekende superhelden willen en niet al die suffe figuren? Supergirl, kom op zeg.

Weet zeker dat de nieuwe Spider-Man goed bezocht zal worden en ik denk de nieuwe Avengers ook nog wel. En als er weer een nieuwe Batman komt idem. Maar Supergirl? Past in het rijtje nietszeggende namen als Blue Beetle, Black Adam, Morbius, Madame Web, etc etc. Nobody cares.

Los van de inhoud is het ook een overkill, op een gegeven moment kwam er elke maand wel eentje uit. En verder dan knokken tegen lelijke CGI monsters kwamen ze niet.

3
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
6 dagen geleden om 16:37 bewerkt

Ik ben niet per se superheldenmoe, het is alleen lastig om nog een nieuwe superheldenfilm te vinden die de moeite waard is.

Het MCU & DCU zijn beiden even zwak geworden. Vroeger was ik niet verlegen om toe te geven dat ik de Marvel films geweldig vond, nu is het wat anders! De nieuwe Spider-Man film ziet er leuk uit, maar ik wacht het toch nog even af. De hype voor Doomsday is bij mij onbestaande, dit omwille van de laatste Marvel films die zo ondermaats kwalitatief waren.

Vond de Superman film enorm overhyped en een inhoudsloze slappe hap. Hoe vaak ze het DCU nog gaan rebooten blijft voor mij de grootste vraag, want het blijft een inconsistente filmverzameling waar een de meerwaardezoeker niet naar kan uitkijken. De trailer van de Supergirl film interesseerde me niet, en nu ook de reviews boekdelen spreken, ga ik hier zeker niet naar kijken.

We hebben wat meer volwassen superheldenfilms nodig à la Watchmen en The Dark Knight, want deze kleurrijke Hollywood propaganda films voelen als een sleur i.p.v. een genot!

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
6 dagen geleden om 16:01

Kijk hem wel een keer op een sreaming dienst. Denk dat ik mij er prima mee vermaak voor een avondje, maar lijkt me niet leuk genoeg om een broek en schoenen voor aan te trekken en mijn kadaver naar de bios te slepen.

2
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 15:59

Ze moeten vrouwelijke personages eens even wat sterker gaan schrijven. Hoor her en der dat zelfs vrouwen een hekel aan dit verfilmde personage hebben.

0
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl5 Thread Hunter
6 dagen geleden om 14:57

Blijkbaar heeft de schrijfster van het script niet eens de comic gelezen waarop de film gebaseerd is. Ze heeft alleen de laatste pagina gelezen en dacht toen: dit is veelte duister...

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
6 dagen geleden om 14:11

Altijd jammer!

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 14:04 bewerkt

Het dcu zal nooit het zelfde niveau als het mcu halen.

Dat gezegd hebbende, Supergirl is veel beter dan James Gunn's Superman. ( en Zack Snyders Man of Steel is way way way way beter dan JG's Superman)

Oh en Milly Alcock is sexy.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord