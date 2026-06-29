Moeilijke start aan de box office voor Supergirl

Kara Zor-El vliegt dan wel supersnel over het scherm, maar aan de wereldwijde box office komt Supergirl maar niet van de grond. Het nieuwe superheldenavontuur bracht wereldwijd maar 68 miljoen dollar in het eerste weekend op en bleef zo onder de verwachtingen van Warner Bros. en DC.

De filmstudio’s hoopten op 50 tot 55 miljoen dollar omzet in het eerste weekend op de Noord-Amerikaanse markt. Dit was voor een superheldenfilm al laag gegrepen, maar zelfs dit bleef uit. Een flinke tegenslag, gezien de film 170 miljoen dollar in productiekosten heeft verslonden, marketing dus niet meegeteld. Zowel critici als publiek waren verdeeld over de film, wat kan samenhangen met de tegenvallende opbrengst. Supergirl werd geregisseerd door Craig Gillespie, bekend van I, Tonya en Cruella, en geschreven door Ana Nogueira, die eerder meewerkte aan The Vampire Diaries. De film verscheen een jaar na Superman, waarmee James Gunn en Peter Safran het DC Universe nieuw leven inbliezen. Hoewel Superman het goed deed aan de box office, waren de reacties ook op die film wisselend.

Warner Bros.

Ben je benieuwd naar de film? De Gameliner-review lees je hier.