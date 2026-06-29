Moeilijke start aan de box office voor Supergirl
Kara Zor-El vliegt dan wel supersnel over het scherm, maar aan de wereldwijde box office komt Supergirl maar niet van de grond. Het nieuwe superheldenavontuur bracht wereldwijd maar 68 miljoen dollar in het eerste weekend op en bleef zo onder de verwachtingen van Warner Bros. en DC.
De filmstudio’s hoopten op 50 tot 55 miljoen dollar omzet in het eerste weekend op de Noord-Amerikaanse markt. Dit was voor een superheldenfilm al laag gegrepen, maar zelfs dit bleef uit. Een flinke tegenslag, gezien de film 170 miljoen dollar in productiekosten heeft verslonden, marketing dus niet meegeteld. Zowel critici als publiek waren verdeeld over de film, wat kan samenhangen met de tegenvallende opbrengst. Supergirl werd geregisseerd door Craig Gillespie, bekend van I, Tonya en Cruella, en geschreven door Ana Nogueira, die eerder meewerkte aan The Vampire Diaries. De film verscheen een jaar na Superman, waarmee James Gunn en Peter Safran het DC Universe nieuw leven inbliezen. Hoewel Superman het goed deed aan de box office, waren de reacties ook op die film wisselend.
Warner Bros.
Ben je benieuwd naar de film? De Gameliner-review lees je hier.
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Met behoorlijke verwachting de nieuwste Superman op 4k steelbook gekocht. Ook vanwege de vele positieve reacties. Heb hem met moeite uit kunnen kijken en daarna direct op MP. Er zit zoveel onzin in deze films tegenwoordig. Vond Marvel en DC goed, maar ben ondertussen behoorlijk afgehaakt na Thor 4, Ant-man 3, maar ook Deadpool en Wolverine vond ik vrij weinig aan. Zal Supergirl dan ook lekker links laten liggen.
Niet zo gek met dit soort c-garnituur superhelden. Wanneer dringt het bedrijven die films maken nou eens door dat mensen gewoon bekende superhelden willen en niet al die suffe figuren? Supergirl, kom op zeg.
Weet zeker dat de nieuwe Spider-Man goed bezocht zal worden en ik denk de nieuwe Avengers ook nog wel. En als er weer een nieuwe Batman komt idem. Maar Supergirl? Past in het rijtje nietszeggende namen als Blue Beetle, Black Adam, Morbius, Madame Web, etc etc. Nobody cares.
Los van de inhoud is het ook een overkill, op een gegeven moment kwam er elke maand wel eentje uit. En verder dan knokken tegen lelijke CGI monsters kwamen ze niet.
Ik ben niet per se superheldenmoe, het is alleen lastig om nog een nieuwe superheldenfilm te vinden die de moeite waard is.
Het MCU & DCU zijn beiden even zwak geworden. Vroeger was ik niet verlegen om toe te geven dat ik de Marvel films geweldig vond, nu is het wat anders! De nieuwe Spider-Man film ziet er leuk uit, maar ik wacht het toch nog even af. De hype voor Doomsday is bij mij onbestaande, dit omwille van de laatste Marvel films die zo ondermaats kwalitatief waren.
Vond de Superman film enorm overhyped en een inhoudsloze slappe hap. Hoe vaak ze het DCU nog gaan rebooten blijft voor mij de grootste vraag, want het blijft een inconsistente filmverzameling waar een de meerwaardezoeker niet naar kan uitkijken. De trailer van de Supergirl film interesseerde me niet, en nu ook de reviews boekdelen spreken, ga ik hier zeker niet naar kijken.
We hebben wat meer volwassen superheldenfilms nodig à la Watchmen en The Dark Knight, want deze kleurrijke Hollywood propaganda films voelen als een sleur i.p.v. een genot!
Kijk hem wel een keer op een sreaming dienst. Denk dat ik mij er prima mee vermaak voor een avondje, maar lijkt me niet leuk genoeg om een broek en schoenen voor aan te trekken en mijn kadaver naar de bios te slepen.
Ze moeten vrouwelijke personages eens even wat sterker gaan schrijven. Hoor her en der dat zelfs vrouwen een hekel aan dit verfilmde personage hebben.
Blijkbaar heeft de schrijfster van het script niet eens de comic gelezen waarop de film gebaseerd is. Ze heeft alleen de laatste pagina gelezen en dacht toen: dit is veelte duister...
Altijd jammer!
Het dcu zal nooit het zelfde niveau als het mcu halen.
Dat gezegd hebbende, Supergirl is veel beter dan James Gunn's Superman. ( en Zack Snyders Man of Steel is way way way way beter dan JG's Superman)
Oh en Milly Alcock is sexy.