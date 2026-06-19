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Naruto Card Game in 2027 verkrijgbaar als fysieke TCG

Door Rudy Wijnberg

Naruto, Sasuke, Hinata en natuurlijk nog veel meer bekende gezichten maken zich op voor een nieuwe release. Dit keer niet in de vorm van een videogame of anime, maar als Trading Card Game. Bandai Card Games heeft namelijk officieel Naruto Trading Card Game aangekondigd. We moeten alleen nog wel even geduld hebben, want de TCG staat gepland voor een release in 2027.

Trading Card Games zijn nog altijd enorm populair en Bandai Card Games heeft besloten zich met een nieuwe franchise in de markt te mengen. Naruto Trading Card Game werd onthuld middels een korte teasertrailer, al krijgen we daarin nog maar weinig van het daadwerkelijke spel te zien.

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Lang hoeven fans echter niet te wachten op meer informatie. Op 29 juli 2026 organiseert Bandai Card Games namelijk een speciale showcase waarin het bedrijf meer details over Naruto Trading Card Game uit de doeken doet.

Naruto Trading Card Game staat gepland voor een release in 2027 en verschijnt uitsluitend in fysieke vorm.

Bron: Bandai Card Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 11:06

Komen ze wel een beetje laat mee, de manga/anime is dan al 10+ jaar klaar.

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