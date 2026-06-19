Naruto Card Game in 2027 verkrijgbaar als fysieke TCG

Naruto, Sasuke, Hinata en natuurlijk nog veel meer bekende gezichten maken zich op voor een nieuwe release. Dit keer niet in de vorm van een videogame of anime, maar als Trading Card Game. Bandai Card Games heeft namelijk officieel Naruto Trading Card Game aangekondigd. We moeten alleen nog wel even geduld hebben, want de TCG staat gepland voor een release in 2027.

Trading Card Games zijn nog altijd enorm populair en Bandai Card Games heeft besloten zich met een nieuwe franchise in de markt te mengen. Naruto Trading Card Game werd onthuld middels een korte teasertrailer, al krijgen we daarin nog maar weinig van het daadwerkelijke spel te zien.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Lang hoeven fans echter niet te wachten op meer informatie. Op 29 juli 2026 organiseert Bandai Card Games namelijk een speciale showcase waarin het bedrijf meer details over Naruto Trading Card Game uit de doeken doet.

Naruto Trading Card Game staat gepland voor een release in 2027 en verschijnt uitsluitend in fysieke vorm.