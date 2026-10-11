Naruto keert terug in onverwachte anime-crossover met Ninkū

Of het gaat aanslaan, is nog de vraag, maar Studio Pierrot heeft zojuist de eerste beelden van Naruto x Ninkū getoond. Hiermee combineren Masashi Kishimoto, mangaka (mangaschrijver) van Naruto, en Kōji Kiriyama, mangaka Ninkū, de populaire Naruto-franchise met het wellicht wat meer onbekende Ninkū-universum.

Ja, je leest het goed. Naruto verschijnt spoedig in een limited series waarin Team 7 een crossoveravontuur beleeft met de personages uit Ninkū. Naruto, Sasuke en Sakura worden op missie gestuurd met de nog jonge Naruto in de leidersrol. Dat loopt logischerwijs verkeerd, waardoor het drietal in de wereld van Ninkū eindigt. Hierin bundelt Team 7 de krachten met Fūsuke en kompanen.

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Het is overigens niet alleen Kishimoto die het project overziet. De mangaka doet dit namelijk in samenwerking met Kōji Kiriyama, mangaka van Ninkū en grote inspiratiebron van Masashi Kishimoto. De anime wordt geregisseerd door Noriyuke Abe, een veteraan bij Studio Pierrot die eerder al heeft gewerkt aan anime zoals Bleach, Ninkū en Boruto.

Deze eerste beelden dienen echter hoofdzakelijk als teaser voor de anime. Naruto x Ninkū is momenteel in productie en kent vooralsnog geen releasedatum.