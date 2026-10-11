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Naruto keert terug in onverwachte anime-crossover met Ninkū

Door Rudy Wijnberg
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Of het gaat aanslaan, is nog de vraag, maar Studio Pierrot heeft zojuist de eerste beelden van Naruto x Ninkū getoond. Hiermee combineren Masashi Kishimoto, mangaka (mangaschrijver) van Naruto, en Kōji Kiriyama, mangaka Ninkū, de populaire Naruto-franchise met het wellicht wat meer onbekende Ninkū-universum.

Ja, je leest het goed. Naruto verschijnt spoedig in een limited series waarin Team 7 een crossoveravontuur beleeft met de personages uit Ninkū. Naruto, Sasuke en Sakura worden op missie gestuurd met de nog jonge Naruto in de leidersrol. Dat loopt logischerwijs verkeerd, waardoor het drietal in de wereld van Ninkū eindigt. Hierin bundelt Team 7 de krachten met Fūsuke en kompanen.

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Het is overigens niet alleen Kishimoto die het project overziet. De mangaka doet dit namelijk in samenwerking met Kōji Kiriyama, mangaka van Ninkū en grote inspiratiebron van Masashi Kishimoto. De anime wordt geregisseerd door Noriyuke Abe, een veteraan bij Studio Pierrot die eerder al heeft gewerkt aan anime zoals Bleach, Ninkū en Boruto.

Deze eerste beelden dienen echter hoofdzakelijk als teaser voor de anime. Naruto x Ninkū is momenteel in productie en kent vooralsnog geen releasedatum.

Bron: Pierrot Studio
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2769 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Naruto Shipuden vond ik echt heel vet , Burito was niet echt mijn ding , hoop dat dit weer vet wordt.

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Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Heeel vet dat ze verder gaan met de Naruto Manga, de avonturen van de nieuwe hokage Naruto!

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