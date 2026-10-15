Nieuwe gameplaybeelden in tweede trailer Wild Wild Eden
Wild Wild Eden heeft een tweede trailer gekregen waarin de monsters van de game centraal staan. De beelden laten zien hoe spelers de Aidons kunnen temmen, berijden en inzetten bij het verbouwen van gewassen.
De trailer duurt een minuut en geeft een beter beeld van de gameplay in deze openwereld-survivalgame. Spelers trekken door een ruige fantasiewereld, waar ze als stamhoofd een thuis opbouwen met hun monsterlijke metgezellen. De Aidons zijn daarbij meer dan vijanden die je moet verslaan. Je kunt ze voeren, verzorgen en beschermen, maar ook gebruiken om je basis uit te breiden. Zo laat de trailer zien hoe een Aidon een stuk grond besproeit, terwijl een andere helpt om gewassen te laten groeien. Ook kunnen spelers op de rug van hun monsters door het landschap trekken. Naast het verzorgen van de Aidons speelt het temmen van monsters een grote rol. In de trailer sluipt de speler naar een groep Aidons toe en gebruikt die een voorwerp om een van de dieren in slaap te brengen. De wereld kent dus ook een voedselketen waarin niet elk monster veilig is. Dat past bij het survivalgenre, waarin spelers rekening moeten houden met de gevaren van hun omgeving.
Wild Wild Eden staat gepland voor Early Access in de lente van 2027. Een exacte releasedatum en prijs zijn nog niet bekend. Je kunt de game alvast op je verlanglijst zetten via Steam.
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