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Nieuwe Mega Man Legends miniserie in de maak

Door Bram Noteboom
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Terwijl fans geduldig wachten op Mega Man: Dual Override, mogen ze op nog een extra project broeden. Er komt een nieuwe Mega Man Legends miniserie aan!

Dit kondigt Udon Entertainment aan tijdens een San Diego Comic Con 2026-panel. Ja, het evenement brengt behoorlijk veel nieuws met zich mee, maar ook voor de Capcom-liefhebbers valt er iets om naar uit te kijken. Er wordt officieel gewerkt aan een nieuwe miniserie van Mega Man Legends. Voor dit project werken schrijver David Oxford en tekenaar Mic Fong wederom samen; zij werkten eerder al samen aan Mega Man Legends Timelines #1. Verder zijn er nog weinig details vrijgemaakt over de aanstaande stripboekserie.

Mega Man Legends miniserie stripboek

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Bron: Rockman Corner
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 5220 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Oww nice ben benieuwd.

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