Nieuwe Mega Man Legends miniserie in de maak
Terwijl fans geduldig wachten op Mega Man: Dual Override, mogen ze op nog een extra project broeden. Er komt een nieuwe Mega Man Legends miniserie aan!
Dit kondigt Udon Entertainment aan tijdens een San Diego Comic Con 2026-panel. Ja, het evenement brengt behoorlijk veel nieuws met zich mee, maar ook voor de Capcom-liefhebbers valt er iets om naar uit te kijken. Er wordt officieel gewerkt aan een nieuwe miniserie van Mega Man Legends. Voor dit project werken schrijver David Oxford en tekenaar Mic Fong wederom samen; zij werkten eerder al samen aan Mega Man Legends Timelines #1. Verder zijn er nog weinig details vrijgemaakt over de aanstaande stripboekserie.
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Oww nice ben benieuwd.