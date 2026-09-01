Nieuwe trailer van Street Fighter-film toont iconische personages
Sta je te springen om meer te zien van de aanstaande Street Fighter-film? Dan ben je hier aan het juiste adres, want we hebben de trailer voor je klaarstaan.
Vanaf 16 oktober 2026 gaan de knokpartijen van start. In de Street Fighter-film staan twee personages centraal: Ryu (Andrew Koji) en Ken Masters (Noah Centineo). Van boezemvrienden tot vreemdelingen; hun paden kruizen wederom wanneer Chun-Li (Callina Liang) hen werft voor het volgende World Warrior Tournament. Maar ja, alleen goed vechten? Dat kunnen wel meer bijzondere figuren. Het is voor onze helden vooral een kwestie om hun innerlijke demonen te overwinnen, voordat ze strijd aangaan met de grootste schurken die de franchise te bieden heeft. Kijk hieronder de kersverse beelden en laat ons weten welke personages behoren tot jouw favorieten.
Ga jij Street Fighter op het grote scherm bewonderen? Of aanschouw je de vechtersbazen liever op de PlayStation? Laat het ons vooral weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Het is wel echt een popcornfilm haha. Lekker campy, dus verstand op nul en gaan met die banaan 🍌.
Alleen die Momoa als Blanka haha…da kannie bijna waar zijn zo slecht😂.
Aan de ene kant vind ik het wel leuk om moves uit de spellen te zien, maar ik weet het niet, hoor. En ik zal het al eens eerder gezegd hebben, maar ik blijf het gedrag van Chun-Li nogal out of character vinden. Ik gaat 'm sowieso in de bios kijken, dan kan ik er pas goed over ordelen.