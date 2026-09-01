Nieuwe trailer van Street Fighter-film toont iconische personages

Sta je te springen om meer te zien van de aanstaande Street Fighter-film? Dan ben je hier aan het juiste adres, want we hebben de trailer voor je klaarstaan.

Vanaf 16 oktober 2026 gaan de knokpartijen van start. In de Street Fighter-film staan twee personages centraal: Ryu (Andrew Koji) en Ken Masters (Noah Centineo). Van boezemvrienden tot vreemdelingen; hun paden kruizen wederom wanneer Chun-Li (Callina Liang) hen werft voor het volgende World Warrior Tournament. Maar ja, alleen goed vechten? Dat kunnen wel meer bijzondere figuren. Het is voor onze helden vooral een kwestie om hun innerlijke demonen te overwinnen, voordat ze strijd aangaan met de grootste schurken die de franchise te bieden heeft. Kijk hieronder de kersverse beelden en laat ons weten welke personages behoren tot jouw favorieten.

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Ga jij Street Fighter op het grote scherm bewonderen? Of aanschouw je de vechtersbazen liever op de PlayStation? Laat het ons vooral weten.