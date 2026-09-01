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gamescom 2026

No Rest for the Wicked uitgesteld naar maart 2027

Door Bram Noteboom
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No Rest for the Wicked blijft voorlopig in Early Access hangen. De 1.0-release van de game is uitgesteld naar maart 2027, aldus Moon Studios.

Soms valt het mee en soms valt het tegen. Moon Studios had recent nog de 1.0-release van No Rest for the Wicked aangekondigd, maar helaas kan de originele releasedatum niet worden gehaald. De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om de game op te poetsen, performance te verbeteren en gameplay-mechanics te perfectioneren. Echter, het is niet alleen maar teleurstellend nieuws voor de fans. Er komen meer gesloten én open bèta's aan en ook een nieuwe Wicked Inside-showcase staat op de planning. Verder krijgen spelers die No Rest for the Wicked via Steam Early Access vóór 1 januari 2027 kopen toegang tot 'founders pack rewards'. Voor alle details over de ontwikkeling van de game en de content die nog moet komen, check hieronder de videoboodschap van Thomas Mahler:

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No Rest for the Wicked is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Moon Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5387 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Moon Studios GmbH

Uitgever

Private Division

Release

18 april 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
55 minuten geleden

Nooooooo
Maar misschien is het maar beter:
Betere game, en betere sales voor hun, ver weg blijven van die GTA6 nuke dit jaar
Ze verdienen het

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Godgloeiende!

0
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