No Rest for the Wicked uitgesteld naar maart 2027

No Rest for the Wicked blijft voorlopig in Early Access hangen. De 1.0-release van de game is uitgesteld naar maart 2027, aldus Moon Studios.

Soms valt het mee en soms valt het tegen. Moon Studios had recent nog de 1.0-release van No Rest for the Wicked aangekondigd, maar helaas kan de originele releasedatum niet worden gehaald. De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om de game op te poetsen, performance te verbeteren en gameplay-mechanics te perfectioneren. Echter, het is niet alleen maar teleurstellend nieuws voor de fans. Er komen meer gesloten én open bèta's aan en ook een nieuwe Wicked Inside-showcase staat op de planning. Verder krijgen spelers die No Rest for the Wicked via Steam Early Access vóór 1 januari 2027 kopen toegang tot 'founders pack rewards'. Voor alle details over de ontwikkeling van de game en de content die nog moet komen, check hieronder de videoboodschap van Thomas Mahler:

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No Rest for the Wicked is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.