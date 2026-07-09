No Rest for the Wicked vliegt twee miljoen verkopen voorbij

No Rest for the Wicked timmert flink aan de weg. De titel heeft een indrukwekkende mijlpaal bereikt, terwijl de 1.0-versie nog niet eens is verschenen.

Moon Studios heeft aangekondigd dat No Rest for the Wicked meer dan twee miljoen keer over de toonbank is gegaan. De game kwam op 18 april 2024 voor het eerst om de hoek kijken en heeft sindsdien een groot aantal updates ontvangen. Met de release van versie 1.0 in oktober krijgt de toch al omvangrijke titel opnieuw een flinke uitbreiding die gelijktijdig verschijnt met de PlayStation 5-versie. Volgens de ontwikkelaar voegt de 1.0-update meer dan honderd uur aan extra content toe, samen met een nieuw klassensysteem en de ontknoping van het verhaal.

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Dat No Rest for the Wicked goed in de smaak valt, blijkt wel uit de snelle groei van de verkoopaantallen. Mogelijk heeft de toevoeging van een coöp-modus daar een rol in gespeeld. Op 15 januari 2026 passeerde de game de grens van één miljoen verkochte exemplaren, en nog geen half jaar later staat de teller alweer op twee miljoen. Een prachtige mijlpaal voor Moon Studios.

No Rest for the Wicked is momenteel beschikbaar op pc, maar is vanaf oktober ook speelbaar op de PlayStation 5.