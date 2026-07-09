No Rest for the Wicked vliegt twee miljoen verkopen voorbij
No Rest for the Wicked timmert flink aan de weg. De titel heeft een indrukwekkende mijlpaal bereikt, terwijl de 1.0-versie nog niet eens is verschenen.
Moon Studios heeft aangekondigd dat No Rest for the Wicked meer dan twee miljoen keer over de toonbank is gegaan. De game kwam op 18 april 2024 voor het eerst om de hoek kijken en heeft sindsdien een groot aantal updates ontvangen. Met de release van versie 1.0 in oktober krijgt de toch al omvangrijke titel opnieuw een flinke uitbreiding die gelijktijdig verschijnt met de PlayStation 5-versie. Volgens de ontwikkelaar voegt de 1.0-update meer dan honderd uur aan extra content toe, samen met een nieuw klassensysteem en de ontknoping van het verhaal.
Dat No Rest for the Wicked goed in de smaak valt, blijkt wel uit de snelle groei van de verkoopaantallen. Mogelijk heeft de toevoeging van een coöp-modus daar een rol in gespeeld. Op 15 januari 2026 passeerde de game de grens van één miljoen verkochte exemplaren, en nog geen half jaar later staat de teller alweer op twee miljoen. Een prachtige mijlpaal voor Moon Studios.
No Rest for the Wicked is momenteel beschikbaar op pc, maar is vanaf oktober ook speelbaar op de PlayStation 5.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Iemand die de early access gespeeld heeft en er meer over kan zeggen?
Ik heb de allereerste release wat op Twitch gezien en dat leek me erg tof. Isometrische view, klein souls sausje en exploren met enemies killen.
Daarna heb ik de game op de socials gevolgd en kreeg ik vooral co-op te zien en leek het wat een roguelite kant op te gaan?
Ben erg benieuwd wat we van de 1.0 kunnen verwachten. Het eerste deel van wat ik schetste klinkt tof. Het tweede interesseert me niet. Iemand die meer weet?