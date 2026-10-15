One More Plate wordt volgende maand opgediend

Wie dacht dat eten serveren een rustig beroep is, heeft nog niet kennisgemaakt met de Glutton Monsters. In One More Plate, de nieuwe physics-based partygame van Tiny Dragon Games, moet je deze hongerige wezens voeren terwijl je probeert te voorkomen dat je zelf op het menu belandt.

Tiny Dragon Games heeft vandaag tijdens de Galaxies Showcase een nieuwe trailer voor One More Plate uitgebracht en maakt daarin ook de releasedatum bekend. Je moet in deze game de juiste gerechten vangen, in balans houden en naar de monsters gooien. Daarvoor krijg je allerlei vreemde voorwerpen als borden en serveergerei. Denk aan soeplepels, croissants en zelfs enorme zwaarden. Elk voorwerp heeft een eigen gewicht, vorm, wrijving en stuiterkracht. Daardoor kan een simpele maaltijd al snel uitmonden in een flinke chaos. De game maakt gebruik van physics, dus je moet goed inschatten hoe het eten zich gedraagt voordat je het serveert. Je moet de bestellingen van de monsters goed lezen, want te veel verkeerde gerechten serveren kan het einde van je dienst betekenen. En dat is niet het enige waar je je zorgen om moet maken, want sommige klanten zien jou zelf ook als een smakelijk hapje. Je kunt de campagne alleen spelen, maar ook samen met een vriend aan de slag gaan. De game biedt lokale co-op en een versusmodus, waarin je met dezelfde gerechten aan de slag gaat en elkaar het leven zuur kunt maken. Via Steam Remote Play Together kun je ook op afstand samen spelen.

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One More Plate verschijnt 10 november op pc via Steam.