Overwin de bibliotheek in 9 minuten Duskfade-gameplay

Magische platformer Duskfade is vandaag beschikbaar. De game weet flink wat ogen te trekken, maar heeft net te weinig gameplay laten zien voor een duidelijk beeld van de game. Daar is nu verandering in gekomen, want in onderstaande gameplayvideo zien we 9 minuten aan Duskfade-gameplay.

In de magische platformer reizen we af naar allerhande locaties. Dit richting naar de bieb, waar zwevende boeken, gigantische kasten en betoverde schaakborden de wereld vormen. In de game dienen we te klimmen en te klauteren om zo het einde van een level te bereiken. Het is echter niet alleen platformactie die we in de gameplay terugzien. Zo maken we ook gebruik van magische krachten en een groot zwaard om vijanden te doorklieven.

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Duskfade is vanaf 13 augustus (vandaag) 15:00 uur verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van €29,99. Mocht je snel zijn, dan kan je de game nog met korting krijgen. Tot de release (en de komende twee weken) kent Duskfade namelijk een 20% korting pre-orderbonus, hierdoor kost de game tijdelijk €23,99.