Overwin de bibliotheek in 9 minuten Duskfade-gameplay
Magische platformer Duskfade is vandaag beschikbaar. De game weet flink wat ogen te trekken, maar heeft net te weinig gameplay laten zien voor een duidelijk beeld van de game. Daar is nu verandering in gekomen, want in onderstaande gameplayvideo zien we 9 minuten aan Duskfade-gameplay.
In de magische platformer reizen we af naar allerhande locaties. Dit richting naar de bieb, waar zwevende boeken, gigantische kasten en betoverde schaakborden de wereld vormen. In de game dienen we te klimmen en te klauteren om zo het einde van een level te bereiken. Het is echter niet alleen platformactie die we in de gameplay terugzien. Zo maken we ook gebruik van magische krachten en een groot zwaard om vijanden te doorklieven.
Duskfade is vanaf 13 augustus (vandaag) 15:00 uur verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent een adviesprijs van €29,99. Mocht je snel zijn, dan kan je de game nog met korting krijgen. Tot de release (en de komende twee weken) kent Duskfade namelijk een 20% korting pre-orderbonus, hierdoor kost de game tijdelijk €23,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ziet er fantastisch uit. Ziet er vooral leuk uit om te spelen ook. Staat op de wishlist!
Game gepreordered, vanavond eens spelen. Ben benieuwd. De demo was in ieder geval leuk! :)