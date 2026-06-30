Overzicht: Dit was de Splatoon Raiders Direct van 30 juni 2026

We hebben er even op moeten wachten, maar op 29 juni werd dan toch eindelijk iets speciaals voor het aankomende Splatoon Raiders aangekondigd. Dat speciale zit er echter alweer op, want in slechts vijftien minuten zijn we door de Splatoon Raiders Direct geloodst. Dit was de Splatoon Raiders Direct van 30 juni 2026.

Enkel focus op singleplayer

Zoals je wellicht al hebt gelezen in onze Splatoon Raiders hands-on preview, heeft Splatoon Raiders een grote focus op de singleplayer. In de game gaan we continu op 'Treasure Hunts'. Dat doen we natuurlijk niet zonder tegenstand, want de locaties worden geplaagd door zogeheten Salmonids, vijandelijke wezens die in alle soorten en maten voorkomen.

De reguliere Salmonids zijn eenvoudig te verslaan, maar er zijn een flink aantal varianten beschikbaar. Zo zien we bepaalde varianten door de lucht scheren, zijn anderen megasterk en zijn er natuurlijk ook een flink aantal boss fights.

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Honderden wapens en gadgets

Van een Splatoon-game mag je inmiddels verwachten dat je de beschikking krijgt over een breed wapenarsenaal. Alle wapens in Splatoon zijn te upgraden én te vervangen. Mocht je echter de verkeerde load-out meenemen op een Treasure Hunt, dan hoef je niet direct te vrezen. In de game droppen Salmonids namelijk met regelmaat wapens, zodat je deze tijdens een Treasure Hunt kunt wisselen.

Je bent in de game echter ook uitgerust met een 'tank'. Deze verftanks komen in drie varianten, die ieder een eigen eigenschap kennen. Deze tanks en de bijbehorende skills zijn eveneens te upgraden via de gadgetslots, waardoor de 'Booyarang' bijvoorbeeld niet één, maar twee verfwervelstormen afvuurt. Er zijn honderden combinaties mogelijk, gezien je de tank kunt uitrusten met twee gadgets. Zoek dus jouw ideale combinatie en domineer de Salmonids.

Iedere hunt een beetje sterker

Continu dezelfde Treasure Hunt afwerken is natuurlijk saai. Gelukkig komt Splatoon Raiders dan ook met een flink aantal locaties en uitdagingen, zodat je voortdurend geprikkeld wordt. Deze eilanden zijn voorzien van diverse subsecties en vereisen bepaalde levels om te kunnen overwinnen.

Een mislukte Treasure Hunt betekent echter niet direct het einde van de wereld. Verdiende XP, wapens en gadgets neem je namelijk gewoon mee naar huis. Zo kun je deze direct investeren in je personage, zodat de volgende run wellicht beter verloopt.

Moeilijkheid en fashion

Splatoon Raiders draait uiteraard ook nog om stijl; de Inklings staan immers bekend om hun smaak. Gedurende de game kun je dan ook een flink aantal outfits verzamelen. Deze doen overigens niet veel, maar geven je personage natuurlijk wel wat persoonlijke flair. Mocht je nog wat amiibo bezitten, probeer die dan eens te gebruiken in de game. Een geschikte amiibo zou namelijk zomaar kunnen resulteren in een outfit.

Lijkt bovenstaande gameplay je te moeilijk of juist veel te makkelijk? Wellicht dat je dan wat blijer wordt van de andere uitgelichte feature. Splatoon Raiders beschikt namelijk over drie moeilijkheidsgraden, variërend van Toerist (makkelijk) tot Survivalist (moeilijk). Hierbij wordt enkel de sterkte van de Salmonids aangepast. De speler behoudt dezelfde lootdroprate.

Splatoon Raiders – Een singleplayergame met multiplayeropties

Hoewel Splatoon Raiders een singleplayergame is, wil dat niet zeggen dat de game geen multiplayer kent. Zo is het mogelijk om de game met z'n vieren in co-op te spelen. Uiteraard resulteert dat in flink wat meer chaos, maar vrienden aan je zijde moeten eveneens vermakelijke gameplay opleveren.

Heb je geen vrienden beschikbaar om aan je zijde te strijden? Geen nood, Splatoon Raiders beschikt ook over een online hulpfunctie, waarmee we online spelers kunnen verzoeken om je tijdelijk bij te staan. Mocht je Elden Ring hebben gespeeld, dan komt deze functie je ongetwijfeld bekend voor. Let echter wel op, want de functie kent een cooldown en het advies is dan ook om deze enkel in te zetten tijdens extra moeilijke momenten.

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Zo, en dat was de Splatoon Raiders Direct in een notendop. Ben jij een beetje hyped voor de game? Mijn persoonlijke mening? Deze Direct heeft mijn enthousiasme absoluut weten te prikkelen, voornamelijk door het singleplayeraspect. Wat vinden jullie? Laat het weten in de reacties en vergeet niet onze Splatoon Raiders hands-on preview te lezen! Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.