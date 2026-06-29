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Nintendo Direct voor Splatoon Raiders start op 30 juni 16:00

Door Rudy Wijnberg

Zet 30 juni met een grote cirkel in de agenda. Nintendo organiseert op 30 juni 2026 om 16:00 uur namelijk een nieuwe Nintendo Direct. Dit keer staat deze volledig in het teken van het aankomende Splatoon Raiders!

Splatoon Raiders Nintendo Direct 30 juni

Slechts een maand voor de lancering kunnen we op 30 juni om 16:00 uur inschakelen voor de Splatoon Raiders Direct, een gloednieuwe Nintendo Direct die volledig draait om de Inklings. Verwacht overigens geen lange zit, want de show duurt slechts vijftien minuten. Uiteraard hebben wij de Splatoon Raiders Direct-livestream alvast hieronder voor je klaarstaan!

Dat is overigens niet alles, want vanaf vandaag kunnen we dagelijks een Splatoon Raiders prequel-comic lezen. Deze verschijnt vanaf vandaag tot 22 juli 2026 dagelijks in de Nintendo Today! app voor iOS- en Android devices.

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Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Wat verwachten jullie tijdens deze Nintendo Direct te zien? Gaan we uit onze schoenen geblazen worden door de Splatoon Raiders Direct, of zijn jullie niet enthousiast te krijgen? Laat het weten in de reacties en keer morgen terug voor de livestream of het nieuws dat we natuurlijk allemaal voor je hebben klaarstaan.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Splatoon Raiders
Splatoon Raiders

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

23 juli 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
5 dagen geleden om 20:58

Ik heb Splatoon 2 ooit in de aanbieding gekocht maar kwam erachter dat het spel niet voor mij is, het heeft volgens mij best een aardige groep fans.

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 18:20

Nintendo's Nickelodeon franchise. Heeft mij nooit echt aangesproken helaas. Al doet de verf me altijd wel aan Mario Sunshine denken. Das opzich positief.

0
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl6 Combo Juggler
6 dagen geleden om 17:59

50 euro game. lekker, ga ik zeker halen.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 17:53

Hé gadver, vind dit echt een waardeloze IP van Nintendo. Ik wil Zelda!!!

2
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
6 dagen geleden om 17:30

Ben nog niet overtuigd van wat ik er van gezien heb dus een overtuigende speelbare demo graag Nintendo

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
6 dagen geleden om 17:22

Jippie. Dit slaan we lekker over, niet mijn reeks. Breng liever een Mario Direct uit.

1
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 17:17

Ik zag Nintendo Direct staan toen was ik blij, want ik dacht meteen aan Zelda OoT... wat een teleurstelling.

1
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl4 Reply Goblin
6 dagen geleden om 16:46

De strips zijn wel grappig

0
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