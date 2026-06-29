Nintendo Direct voor Splatoon Raiders start op 30 juni 16:00

Zet 30 juni met een grote cirkel in de agenda. Nintendo organiseert op 30 juni 2026 om 16:00 uur namelijk een nieuwe Nintendo Direct. Dit keer staat deze volledig in het teken van het aankomende Splatoon Raiders!

Slechts een maand voor de lancering kunnen we op 30 juni om 16:00 uur inschakelen voor de Splatoon Raiders Direct, een gloednieuwe Nintendo Direct die volledig draait om de Inklings. Verwacht overigens geen lange zit, want de show duurt slechts vijftien minuten. Uiteraard hebben wij de Splatoon Raiders Direct-livestream alvast hieronder voor je klaarstaan!

Dat is overigens niet alles, want vanaf vandaag kunnen we dagelijks een Splatoon Raiders prequel-comic lezen. Deze verschijnt vanaf vandaag tot 22 juli 2026 dagelijks in de Nintendo Today! app voor iOS- en Android devices.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Wat verwachten jullie tijdens deze Nintendo Direct te zien? Gaan we uit onze schoenen geblazen worden door de Splatoon Raiders Direct, of zijn jullie niet enthousiast te krijgen? Laat het weten in de reacties en keer morgen terug voor de livestream of het nieuws dat we natuurlijk allemaal voor je hebben klaarstaan.