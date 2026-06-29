Nintendo Direct voor Splatoon Raiders start op 30 juni 16:00
Zet 30 juni met een grote cirkel in de agenda. Nintendo organiseert op 30 juni 2026 om 16:00 uur namelijk een nieuwe Nintendo Direct. Dit keer staat deze volledig in het teken van het aankomende Splatoon Raiders!
Slechts een maand voor de lancering kunnen we op 30 juni om 16:00 uur inschakelen voor de Splatoon Raiders Direct, een gloednieuwe Nintendo Direct die volledig draait om de Inklings. Verwacht overigens geen lange zit, want de show duurt slechts vijftien minuten. Uiteraard hebben wij de Splatoon Raiders Direct-livestream alvast hieronder voor je klaarstaan!
Dat is overigens niet alles, want vanaf vandaag kunnen we dagelijks een Splatoon Raiders prequel-comic lezen. Deze verschijnt vanaf vandaag tot 22 juli 2026 dagelijks in de Nintendo Today! app voor iOS- en Android devices.
Splatoon Raiders verschijnt op 23 juli 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Wat verwachten jullie tijdens deze Nintendo Direct te zien? Gaan we uit onze schoenen geblazen worden door de Splatoon Raiders Direct, of zijn jullie niet enthousiast te krijgen? Laat het weten in de reacties en keer morgen terug voor de livestream of het nieuws dat we natuurlijk allemaal voor je hebben klaarstaan.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Overzicht
Overzicht: Dit was de Splatoon Raiders Direct van 30 juni 2026
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Preview
Preview: Splatoon Raiders - Nieuw likje verf, zelfde kleur
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Trailer
Nieuwe gameplay Splatoon Raiders getoond tijdens Direct
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Ik heb Splatoon 2 ooit in de aanbieding gekocht maar kwam erachter dat het spel niet voor mij is, het heeft volgens mij best een aardige groep fans.
Nintendo's Nickelodeon franchise. Heeft mij nooit echt aangesproken helaas. Al doet de verf me altijd wel aan Mario Sunshine denken. Das opzich positief.
50 euro game. lekker, ga ik zeker halen.
Hé gadver, vind dit echt een waardeloze IP van Nintendo. Ik wil Zelda!!!
Ben nog niet overtuigd van wat ik er van gezien heb dus een overtuigende speelbare demo graag Nintendo
Jippie. Dit slaan we lekker over, niet mijn reeks. Breng liever een Mario Direct uit.
Ik zag Nintendo Direct staan toen was ik blij, want ik dacht meteen aan Zelda OoT... wat een teleurstelling.
De strips zijn wel grappig