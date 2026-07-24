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Phoenix Cyclops is het eerste Marvel Tōkon: Fighting Souls DLC-personage

Door Bram Noteboom
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Terwijl we worden overspoeld met Marvel Tōkon: Fighting Souls character guides, heeft PlayStation ook het eerste DLC-personage van de vechtgame onthuld. Niemand minder dan Phoenix Cyclops komt post-launch de line-up versterken.

Dit nieuws wordt gedeeld met een korte trailer, waarin Storm een waarschuwing uitdeelt aan haar voormalig teamgenoot. Pas maar op, anders reduceer je alles tot stof, maar hier wil Phoenix Cyclops niks van weten. Hij heeft zijn krachten onder controle en deze sturing geeft PlayStation maar al te graag door aan de spelers, mits ze bereid zijn extra te lappen. De charismatische leider van de X-Men is onderdeel van de Year 1 Character & Stage Pass en verschijnt aan het einde van dit jaar voor Marvel Tōkon: Fighting Souls.

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MARVEL Tōkon: Fighting Souls is beschikbaar vanaf 6 augustus 2026 voor de pc en PlayStation 5. Je kan dit weekend ook met de MARVEL Tōkon: Fighting Souls open beta aan de slag.

Bron: PlayStation
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 5217 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Ik kan niet nog meer trailers aan van deze game. Ik las overigens dat de beta niet werkt op Linux, dus dat is nog een groep gamers die uitgesloten wordt. Hopelijk wordt dat nog aangepast voor de release.

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