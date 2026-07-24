Terwijl we worden overspoeld met Marvel Tōkon: Fighting Souls character guides, heeft PlayStation ook het eerste DLC-personage van de vechtgame onthuld. Niemand minder dan Phoenix Cyclops komt post-launch de line-up versterken.

Dit nieuws wordt gedeeld met een korte trailer, waarin Storm een waarschuwing uitdeelt aan haar voormalig teamgenoot. Pas maar op, anders reduceer je alles tot stof, maar hier wil Phoenix Cyclops niks van weten. Hij heeft zijn krachten onder controle en deze sturing geeft PlayStation maar al te graag door aan de spelers, mits ze bereid zijn extra te lappen. De charismatische leider van de X-Men is onderdeel van de Year 1 Character & Stage Pass en verschijnt aan het einde van dit jaar voor Marvel Tōkon: Fighting Souls.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

MARVEL Tōkon: Fighting Souls is beschikbaar vanaf 6 augustus 2026 voor de pc en PlayStation 5. Je kan dit weekend ook met de MARVEL Tōkon: Fighting Souls open beta aan de slag.