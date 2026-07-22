Bekijk nog meer Marvel Tokōn: Fighting Souls Character Guides
De PR-machine voor Marvel Tokōn: Fighting Souls ratelt nog altijd op volle toeren. Hoewel er dagelijks wel een paar video's lijken te verschijnen, gooi ik ze hierbij gebundeld live. De afgelopen dagen zijn namelijk character guides voor Ghost Rider, Peni Parker, Magik en Magneto verschenen!
Vier voor de prijs van één. Het roster van Marvel Tokōn: Fighting Souls is inmiddels compleet en dus strooit Arc System Works met character guides. De afgelopen periode komen de wat moeilijkere personages aan bod. Tijdens onze Marvel Tokōn: Fighting Souls hands-on preview heb ik namelijk eigenhandig mogen ervaren dat Magneto, Peni Parker, Magik en Ghost Rider flink complex aanvoelen. Doe er dus je voordeel mee!
Naast de character guides worden er ook wat alternatieve outfits uit de doeken gedaan. Zo zien we in onderstaande video's een andere outfit voor zowel Captain America als Storm.
Mocht je het overigens vergeten zijn: op 24 juli 2026 start de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta voor PlayStation 5 en pc. Marvel Tokōn: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.
Wie ga jij mainen? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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