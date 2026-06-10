PlayStation Plus Game Catalog juni 2026 bevat Final Fantasy XVI

De PlayStation Plus Game Catalog van juni 2026 is zojuist vrijgegeven door Sony Interactive Entertainment. Check hier het volledige overzicht.

Het is altijd weer een maandelijks iets om naar uit te kijken: welke games komen er naar de PlayStation Plus Game Catalog? Nou, deze maand kunnen fans aan de slag met grootse titels. Om maar een voorbeeld te noemen: Final Fantasy XVI dient als het paradepaardje van deze maand. De actie-JRPG van Square Enix bleek uiteindelijk een entree in de langlopende serie die niet iedereen wist te bekoren, maar de fans die het wel tof vonden, nomineren het meteen tot de GOTY van 2024. Daarnaast komen andere moderne klassiekers naar de dienst, zoals Kingdom Come: Deliverance, Sonic X Shadow Generations en meer. Hieronder lees je alles wat je moet weten:

Final Fantasy XVI | PS5

Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4 (Vandaag al beschikbaar)

Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4

Life is Strange: Double Exposure | PS5

Farming Simulator 25 | PS5

Blades of Fire | PS5

Black Desert | PS5

Gitaroo Man | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)

De games zijn te downloaden vanaf 16 juni 2026 voor de relevante PlayStation-consoles. Zit er een pareltje tussen waar jij graag mee aan de slag gaat?