Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

PlayStation Plus Game Catalog juni 2026 bevat Final Fantasy XVI

Door Bram Noteboom

De PlayStation Plus Game Catalog van juni 2026 is zojuist vrijgegeven door Sony Interactive Entertainment. Check hier het volledige overzicht.

Het is altijd weer een maandelijks iets om naar uit te kijken: welke games komen er naar de PlayStation Plus Game Catalog? Nou, deze maand kunnen fans aan de slag met grootse titels. Om maar een voorbeeld te noemen: Final Fantasy XVI dient als het paradepaardje van deze maand. De actie-JRPG van Square Enix bleek uiteindelijk een entree in de langlopende serie die niet iedereen wist te bekoren, maar de fans die het wel tof vonden, nomineren het meteen tot de GOTY van 2024. Daarnaast komen andere moderne klassiekers naar de dienst, zoals Kingdom Come: Deliverance, Sonic X Shadow Generations en meer. Hieronder lees je alles wat je moet weten:

  • Final Fantasy XVI | PS5
  • Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4 (Vandaag al beschikbaar)
  • Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4
  • Life is Strange: Double Exposure | PS5
  • Farming Simulator 25 | PS5
  • Blades of Fire | PS5
  • Black Desert | PS5
  • Gitaroo Man | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)

PlayStation Plus Game Catalog juni 2026

De games zijn te downloaden vanaf 16 juni 2026 voor de relevante PlayStation-consoles. Zit er een pareltje tussen waar jij graag mee aan de slag gaat?

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Final Fantasy XVI
Final Fantasy XVI

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

22 juni 2023

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
3 weken geleden om 01:45 bewerkt

Betreft het dan de KC1 "remaster" of het origineel?

Edit: de remaster betreft een gratis update dus die zou hier ook bij moeten zitten.

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 23:14

Deel 16 kon ik echt niet doorheen komen, al dat slappe gelul steeds in de hub, en de meest suffe side quests weer. Echt jammer..
Waar is de tijd gebleven dat je zelf nog wel eens wat moest uitzoeken, of moest nadenken, en dingen dus ook echt te missen waren? Zucht...

1
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 21:29

Final Fantasy XVI blijft een geweldige game. En als Final Fantasy fan sinds FFVIII ( mijn gateway naar JRPGs was weliswaar FFVII, het is FFVIII dat mij de hardcore FF fan heeft gemaakt die ik nu ben. Dat is ook de reden waarom ik Griever op mijn rechter onderarm heb staan.) Durf ik te zeggen dat Final Fantasy XVI een FF game in hart en ziel is.

2
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord