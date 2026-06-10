PlayStation Plus Game Catalog juni 2026 bevat Final Fantasy XVI
De PlayStation Plus Game Catalog van juni 2026 is zojuist vrijgegeven door Sony Interactive Entertainment. Check hier het volledige overzicht.
Het is altijd weer een maandelijks iets om naar uit te kijken: welke games komen er naar de PlayStation Plus Game Catalog? Nou, deze maand kunnen fans aan de slag met grootse titels. Om maar een voorbeeld te noemen: Final Fantasy XVI dient als het paradepaardje van deze maand. De actie-JRPG van Square Enix bleek uiteindelijk een entree in de langlopende serie die niet iedereen wist te bekoren, maar de fans die het wel tof vonden, nomineren het meteen tot de GOTY van 2024. Daarnaast komen andere moderne klassiekers naar de dienst, zoals Kingdom Come: Deliverance, Sonic X Shadow Generations en meer. Hieronder lees je alles wat je moet weten:
- Final Fantasy XVI | PS5
- Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4 (Vandaag al beschikbaar)
- Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4
- Life is Strange: Double Exposure | PS5
- Farming Simulator 25 | PS5
- Blades of Fire | PS5
- Black Desert | PS5
- Gitaroo Man | PS5, PS4 (PlayStation Plus Premium)
De games zijn te downloaden vanaf 16 juni 2026 voor de relevante PlayStation-consoles. Zit er een pareltje tussen waar jij graag mee aan de slag gaat?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Final Fantasy XVI komt eindelijk naar pc
De veelgeprezen Final Fantasy XVI is onderweg naar de pc. Via een Complete Edition kunnen pc-gamers volgende maand eindelijk aan de slag met de...0 reacties
-
Trailer
Final Fantasy 16 The Rising Tide aangekondigd
Final Fantasy 16's tweede DLC, The Rising Tide, is aangekondigd en verschijnt al erg snel!0 reacties
-
Trailer
Trailer: Twee DLC's voor Final Fantasy XVI onthuld
Fans van Final Fantasy XVI zijn tijdens TGA getrakteerd op twee DLC's. De eerste trailer toont een voorproefje van Echoes of the Fallen en The Rising Tide.0 reacties
-
Nieuws
Final Fantasy-franchise verkoopt 180 miljoen eenheden
De Final Fantasy-franchise legt Square Enix absoluut geen windeieren. De gehele serie heeft meer dan 180 miljoen eenheden weten te verkopen.0 reacties
Betreft het dan de KC1 "remaster" of het origineel?
Edit: de remaster betreft een gratis update dus die zou hier ook bij moeten zitten.
Deel 16 kon ik echt niet doorheen komen, al dat slappe gelul steeds in de hub, en de meest suffe side quests weer. Echt jammer..
Waar is de tijd gebleven dat je zelf nog wel eens wat moest uitzoeken, of moest nadenken, en dingen dus ook echt te missen waren? Zucht...
Final Fantasy XVI blijft een geweldige game. En als Final Fantasy fan sinds FFVIII ( mijn gateway naar JRPGs was weliswaar FFVII, het is FFVIII dat mij de hardcore FF fan heeft gemaakt die ik nu ben. Dat is ook de reden waarom ik Griever op mijn rechter onderarm heb staan.) Durf ik te zeggen dat Final Fantasy XVI een FF game in hart en ziel is.