PlayStation verwijdert zowel account als aankopen na inactiviteit

Wisten jullie dat PlayStation in april de servicevoorwaarden flink heeft aangepast? In de vernieuwde voorwaarden is onder andere hoofdstuk 21, 'Het sluiten van je Account', toegevoegd. Hierdoor kan PlayStation na langdurige inactiviteit je PSN-account, inclusief digitale aankopen, permanent verwijderen.

Na de aankondiging dat PlayStation vanaf 2028 stopt met fysieke uitgaven ligt de uitgever flink onder de loep. Zo gaat op Change.org inmiddels de petitie Don't Kill the Disc rond en zijn de meningen hier op Gameliner vrij duidelijk. Dat de game-industrie steeds verder digitaliseert, is een gegeven, maar die ontwikkeling komt niet zonder risico's. Zo kunnen PSN-accounts die 36 maanden inactief zijn door PlayStation worden gesloten. Na een melding per e-mail krijg je nog zes maanden de tijd om in te loggen of contact op te nemen, waarna Sony het account inclusief alle digitale aankopen permanent kan verwijderen.

Noem het extra brandstof op het vuur, maar dat PlayStation de servicevoorwaarden in april 2026 heeft aangepast is niet zonder reden. De wijziging onderstreept wederom dat een digitale licentie afhankelijk blijft van de voorwaarden van de aanbieder. In de nieuwe voorwaarden staat onder paragrafen 21.2 en 21.3 het volgende:



"21.2. Als je je Account minimaal 36 maanden niet hebt gebruikt, kunnen we stappen zetten om dit te sluiten. In dat geval nemen we contact met je op via het e-mailadres dat voor je Account is geregistreerd en geven we je 6 maanden de tijd om je bij je Account aan te melden of om contact met ons op te nemen en ons te vragen je Account open te houden.

21.3. Nadat je Account is gesloten, heb je geen toegang meer tot PlayStation-onlineservices en kun je de Digitale producten die je met dat Account hebt gekocht niet meer gebruiken. Het sluiten van een Account is onomkeerbaar."

Voor het gemak hebben wij de Wayback Machine erbij gepakt. Hoewel de Nederlandse versie geen resultaat oplevert, doet de Engelstalige versie dat wel. In de versie van januari 2026 lopen de voorwaarden nog tot achttien hoofdstukken en is er niets terug te vinden over het verwijderen van accounts wegens inactiviteit.

Wat vinden jullie van deze ontwikkeling? Is dit een logische stap richting een beter ecosysteem, of ga je je hier met hand en tand tegen verzetten? Laat je stem (genuanceerd) horen in de reacties. Liever zin in iets positiefs? Stem dan nu in de poll! Daarin vragen wij namelijk wat jouw favoriete PlayStation Studios-franchise is.