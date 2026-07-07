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PlayStation verwijdert zowel account als aankopen na inactiviteit

Door Rudy Wijnberg

Wisten jullie dat PlayStation in april de servicevoorwaarden flink heeft aangepast? In de vernieuwde voorwaarden is onder andere hoofdstuk 21, 'Het sluiten van je Account', toegevoegd. Hierdoor kan PlayStation na langdurige inactiviteit je PSN-account, inclusief digitale aankopen, permanent verwijderen.

Na de aankondiging dat PlayStation vanaf 2028 stopt met fysieke uitgaven ligt de uitgever flink onder de loep. Zo gaat op Change.org inmiddels de petitie Don't Kill the Disc rond en zijn de meningen hier op Gameliner vrij duidelijk. Dat de game-industrie steeds verder digitaliseert, is een gegeven, maar die ontwikkeling komt niet zonder risico's. Zo kunnen PSN-accounts die 36 maanden inactief zijn door PlayStation worden gesloten. Na een melding per e-mail krijg je nog zes maanden de tijd om in te loggen of contact op te nemen, waarna Sony het account inclusief alle digitale aankopen permanent kan verwijderen.

PlayStation Logo1

Noem het extra brandstof op het vuur, maar dat PlayStation de servicevoorwaarden in april 2026 heeft aangepast is niet zonder reden. De wijziging onderstreept wederom dat een digitale licentie afhankelijk blijft van de voorwaarden van de aanbieder. In de nieuwe voorwaarden staat onder paragrafen 21.2 en 21.3 het volgende:

"21.2. Als je je Account minimaal 36 maanden niet hebt gebruikt, kunnen we stappen zetten om dit te sluiten. In dat geval nemen we contact met je op via het e-mailadres dat voor je Account is geregistreerd en geven we je 6 maanden de tijd om je bij je Account aan te melden of om contact met ons op te nemen en ons te vragen je Account open te houden.

21.3. Nadat je Account is gesloten, heb je geen toegang meer tot PlayStation-onlineservices en kun je de Digitale producten die je met dat Account hebt gekocht niet meer gebruiken. Het sluiten van een Account is onomkeerbaar."

PlayStation Servicevoorwaarden verwijderen account

Voor het gemak hebben wij de Wayback Machine erbij gepakt. Hoewel de Nederlandse versie geen resultaat oplevert, doet de Engelstalige versie dat wel. In de versie van januari 2026 lopen de voorwaarden nog tot achttien hoofdstukken en is er niets terug te vinden over het verwijderen van accounts wegens inactiviteit.

Wat vinden jullie van deze ontwikkeling? Is dit een logische stap richting een beter ecosysteem, of ga je je hier met hand en tand tegen verzetten? Laat je stem (genuanceerd) horen in de reacties. Liever zin in iets positiefs? Stem dan nu in de poll! Daarin vragen wij namelijk wat jouw favoriete PlayStation Studios-franchise is.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2119 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl6 Combo Juggler
4 minuten geleden

Dit zou op zich prima zijn maar alleen wanneer ze je de tools bieden om bij terugkomst aan te tonen dat jij eigenaar bent van eerder aangeschafte titels.

In de basis komt dit vanuit GDPR compliance maar die vereist geen maximum van 36 maanden aan inactiviteit voordat je account en alles wat daarbij komt kijken wordt verwijderd. Het is ook erg gemakkelijk om te wijzen naar wet- en regelgeving en vervolgens niet even een stap verder te denken.

Ik zou voorstander zijn van een systeem waarbij je je digitale bezit kunt overbrengen naar de meer fysiekere wereld en daarmee andersom kunt aantonen dat je digitaal bezit hebt. En dit kan, zijn prima oplossingen voor. Maar bedrijven hebben geen zin deze te ontwikkelen of te implementeren uit eigen belang. Slechte zaak.

1
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
11 minuten geleden bewerkt

Sony zet het op drie jaar.

Microsoft op 2 jaar

Account Use. You must use your Microsoft account to keep it active. This means you must sign in at least once in a two-year period to keep your Microsoft account, and associated Services (unless specified otherwise), active [...]. If you don't sign in during this time, we will assume your Microsoft account is inactive and will close it for you."

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
15 minuten geleden

Maar het lijkt mij niet dat wanneer je een actieve PlayStation bezitter bent dat je 36 maanden je account niet meer gebruikt.

1
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
16 minuten geleden

LIjkt me een hele normale zaak. Je wordt ruim van te voren op de hoogte gesteld.
Gevolgen zijn dus gewoon voor jezelf.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
32 minuten geleden

Ok dus na 3,5 wordt je account dus definitief verwijderd plus je aankopen. En je wordt eerst nog in kennis gesteld dat je account opgeheven gaat worden zodat je nog de tijd hebt om ergens in te loggen zodat je weer 3,5 jaar de tijd hebt om niks te doen met je account.

Dat ze all digital gaan is kut, maar dit account gebeuren kan ik niet wakker van liggen.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl8 Achievement Hunter
56 minuten geleden

Objectief gezien ga ik hier weinig van merken, het altijd online aankopen ook niet echt (al was het soms wel chill met lenen tussen vrienden)
Maar het lef van Sony om zoveel anti-consimenten & live service flaters binnen de laatste maanden te doen is echt om te kotsen... Sony was echt mijn droom merk voor jaren lang, maar ik vind ze nu echt een beetje evil worden. Zit legit te denken om niet voor de ps6 te gaan volgende generatie... Voor wat? Horizon Hunters Gathering? Concord 2? No thanks

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
59 minuten geleden

Het negatieve nieuws blijft zich opstapelen.
Steam Machine, Xbox Helix, Ps6 en videokaarten gaan niet meer betaalbaar zijn en dan nu ook #discgate en dit nieuwsbericht.
En de verhogingen van de huidige generatie consoles.

Denk dat Nintendo heel veel meer klantjes gaat krijgen de komende jaren met een console die in september pas €500,- gaat kosten waarvan je games kunt kopen die je kunt doorverkopen en waarvan de spellen betaalbaar zijn. Als ze zo door gaan bij Sony, Microsoft en nu ook Valve dan is de Switch 2 nog de enige betaalbare console.

2
Avatar Kennedy
Kennedy
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Nu nog 36 maanden. Daarna 24, daarna 12 en boem opeens word het altijd online.

1
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