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Pokémon TCG Mega Evolution—Perfect Order brengt Mega Pokémon

Door Jolien Mauritsz
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Op 27 maart 2026 verschijnt Pokémon Trading Card Game: Mega Evolution—Perfect Order, een nieuwe uitbreiding die Mega Evolution Pokémon naar het kaartspel brengt en zich afspeelt in Lumiose City uit Pokémon Legends: Z-A.

The Pokémon Company International maakte bekend dat deze set de eerste is binnen de Mega Evolution-serie die zich richt op de iconische stad uit de game. Daarmee verbindt de uitbreiding het kaartspel direct met het nieuwste hoofdstuk in de Pokémon-wereld.

Vier nieuwe Mega Evolution Pokémon ex

De uitbreiding introduceert vier Mega Evolution Pokémon ex die voor het eerst hun debuut maken in het Pokémon TCG:

  • Mega Zygarde ex
  • Mega Starmie ex
  • Mega Clefable ex
  • Mega Skarmory ex

Deze Mega Evolution Pokémon ex-kaarten hebben extra veel HP en krachtige aanvallen, maar leveren ook drie Prize-kaarten op wanneer ze worden uitgeschakeld, wat ze zowel riskant als bijzonder waardevol maakt in competitieve decks.

Pokmon TCG Mega EvolutionPerfect Order booster packs

Wat zit er in Mega Evolution—Perfect Order?

Spelers kunnen onder meer het volgende verwachten:

  • 4 Mega Evolution Pokémon ex-kaarten
  • 9 reguliere Pokémon ex-kaarten
  • 11 Pokémon met zeldzame illustraties
  • 18 ultra-zeldzame Pokémon- en Trainerkaarten
  • 6 speciale Pokémon- en Supporterkaarten met zeldzame illustraties

De kaarten verschijnen in boosterpacks, Elite Trainer Boxes en verschillende verzamelboxen bij deelnemende winkels wereldwijd.

Vroege toegang via Prerelease en Pokémon TCG Live

Wie de uitbreiding eerder wil spelen, kan terecht bij Play! Pokémon Prerelease-toernooien, die vanaf 14 maart 2026 plaatsvinden bij geselecteerde gamewinkels. Daarnaast wordt Mega Evolution—Perfect Order al op 26 maart 2026 digitaal beschikbaar via de Pokémon TCG Live-app op iOS, Android, macOS en Windows. Spelers kunnen daar alvast kaarten verzamelen, ermee spelen en speciale in-game bonussen ontvangen.

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Ga jij deze set aan je verzameling toevoegen? Laat het ons weten in de reacties. Ik blijf mij voorlopig focussen op mijn Eeveelution-collectie en Prismatic Shard-verzameling uitbreiden.

Bron: Media Tornado
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 98 reviews 1482 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Pokémon TCG

Ontwikkelaar

The Pokémon Company International

Uitgever

The Pokémon Company

Release

-

Platforms

TCG
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