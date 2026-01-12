Pokémon TCG Mega Evolution—Perfect Order brengt Mega Pokémon
Op 27 maart 2026 verschijnt Pokémon Trading Card Game: Mega Evolution—Perfect Order, een nieuwe uitbreiding die Mega Evolution Pokémon naar het kaartspel brengt en zich afspeelt in Lumiose City uit Pokémon Legends: Z-A.
The Pokémon Company International maakte bekend dat deze set de eerste is binnen de Mega Evolution-serie die zich richt op de iconische stad uit de game. Daarmee verbindt de uitbreiding het kaartspel direct met het nieuwste hoofdstuk in de Pokémon-wereld.
Vier nieuwe Mega Evolution Pokémon ex
De uitbreiding introduceert vier Mega Evolution Pokémon ex die voor het eerst hun debuut maken in het Pokémon TCG:
- Mega Zygarde ex
- Mega Starmie ex
- Mega Clefable ex
- Mega Skarmory ex
Deze Mega Evolution Pokémon ex-kaarten hebben extra veel HP en krachtige aanvallen, maar leveren ook drie Prize-kaarten op wanneer ze worden uitgeschakeld, wat ze zowel riskant als bijzonder waardevol maakt in competitieve decks.
Wat zit er in Mega Evolution—Perfect Order?
Spelers kunnen onder meer het volgende verwachten:
- 4 Mega Evolution Pokémon ex-kaarten
- 9 reguliere Pokémon ex-kaarten
- 11 Pokémon met zeldzame illustraties
- 18 ultra-zeldzame Pokémon- en Trainerkaarten
- 6 speciale Pokémon- en Supporterkaarten met zeldzame illustraties
De kaarten verschijnen in boosterpacks, Elite Trainer Boxes en verschillende verzamelboxen bij deelnemende winkels wereldwijd.
Vroege toegang via Prerelease en Pokémon TCG Live
Wie de uitbreiding eerder wil spelen, kan terecht bij Play! Pokémon Prerelease-toernooien, die vanaf 14 maart 2026 plaatsvinden bij geselecteerde gamewinkels. Daarnaast wordt Mega Evolution—Perfect Order al op 26 maart 2026 digitaal beschikbaar via de Pokémon TCG Live-app op iOS, Android, macOS en Windows. Spelers kunnen daar alvast kaarten verzamelen, ermee spelen en speciale in-game bonussen ontvangen.
Ga jij deze set aan je verzameling toevoegen? Laat het ons weten in de reacties. Ik blijf mij voorlopig focussen op mijn Eeveelution-collectie en Prismatic Shard-verzameling uitbreiden.
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