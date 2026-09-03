Rematch - Season 5: Blue Lock staat in het teken van anime
De transferperiode is net voorbij, maar het nieuwste seizoen in Rematch gaat juist van start. Check hier de reveal van Rematch - Season 5: Blue Lock.
Tijdens de State of Play Japan-showcase werden de anime-outfits uit de kast getrokken. Rematch gaat namelijk het vijfde seizoen in, maar ze presenteren deze content in een bijzonder jasje. Er wordt namelijk gekeken naar een Japans ogende uitstraling; Rematch - Season 5: Blue Lock wordt aangekondigd met een heuse anime-trailer. Niet zo gek natuurlijk, want Blue Lock is een populaire anime-serie over Japanse tieners die worden opgeleid om de beste (en meest egoïstische) spits aller tijden te worden. Als je de online multiplayer van Rematch geprobeerd hebt, weet je dat dit een ideale combinatie is; zeker als je met randoms speelt. Spelen deze ambitieuze jongens Ayase Ueda uit de basis? Dat lijkt me sterk, maar ze mogen het natuurlijk wel proberen. En jij binnenkort ook, want Rematch - Season 5: Blue Lock is beschikbaar vanaf 24 september 2026.
Rematch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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