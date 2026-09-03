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gamescom 2026

Rematch - Season 5: Blue Lock staat in het teken van anime

Door Bram Noteboom
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De transferperiode is net voorbij, maar het nieuwste seizoen in Rematch gaat juist van start. Check hier de reveal van Rematch - Season 5: Blue Lock.

Tijdens de State of Play Japan-showcase werden de anime-outfits uit de kast getrokken. Rematch gaat namelijk het vijfde seizoen in, maar ze presenteren deze content in een bijzonder jasje. Er wordt namelijk gekeken naar een Japans ogende uitstraling; Rematch - Season 5: Blue Lock wordt aangekondigd met een heuse anime-trailer. Niet zo gek natuurlijk, want Blue Lock is een populaire anime-serie over Japanse tieners die worden opgeleid om de beste (en meest egoïstische) spits aller tijden te worden. Als je de online multiplayer van Rematch geprobeerd hebt, weet je dat dit een ideale combinatie is; zeker als je met randoms speelt. Spelen deze ambitieuze jongens Ayase Ueda uit de basis? Dat lijkt me sterk, maar ze mogen het natuurlijk wel proberen. En jij binnenkort ook, want Rematch - Season 5: Blue Lock is beschikbaar vanaf 24 september 2026.

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Rematch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: State of Play Japan
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5414 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Rematch
Rematch

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Sloclap

Uitgever

Kepler Interactive

Release

19 juni 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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