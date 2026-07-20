Retailer zet LEGO Donkey Kong Arcade-set met video live

Dankzij een (inmiddels verwijderde) productpagina op de Britse Argos-website hebben we een nieuwe blik gekregen op de nieuwe Donkey Kong Arcade LEGO-set. Eerder dook er al een eerste foto van de set op, maar nu is er ook een video en een uitgebreide beschrijving van de LEGO Donkey Kong-set opgedoken.

LEGO en Nintendo gaan de afgelopen periode hand in hand. Deze Donkey Kong-set kan dan ook niet ontbreken als interactief stukje speelgoed bij de gemiddelde verzamelen. Op de Argos-website is er naast een beschrijving een adviesprijs van £149,99 vermeldt, wat neerkomt op ongeveer €175.

Argos vermeldt dat de LEGO Donkey Kong Arcade-set op 1 augustus 2026 verschijnt en uit 1.367 bricks bestaat. Het is een getrouwe recreatie van Nintendo's originele Donkey Kong-arcadegame. Je bouwt een level met Jumpman (tegenwoordig beter bekend als Mario), Donkey Kong en Lady, inclusief steigers, ladders en hamers. Met de joystick bestuur je Jumpman en met een hendel kun je de tonnen laten vallen. De arcadeautomaat is bovendien niet bepaald klein. Eenmaal in elkaar gezet is deze 39 centimeter hoog en 27 centimeter breed. Daarmee is hij groot genoeg om ermee te spelen, maar ook geschikt om als decoratie neer te zetten.

Wordt jij enthousiast van deze nieuwe retroset? Laat het ons in de reacties weten.