Na een succesvolle release op pc vorig jaar maakt The King is Watching deze maand de overstap naar consoles. De roguelite koninkrijkbouwer verschijnt op eind deze maand voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch.

In The King is Watching bestuur je een koninkrijk als een vorst die zijn onderdanen alleen aan het werk krijgt zolang hij naar ze kijkt. Richt je blik op de akkers om boeren te laten zaaien en oogsten, of houd de productiegebouwen in de gaten zodat grondstoffen blijven binnenstromen. Zodra je aandacht ergens anders naartoe gaat, stoppen je onderdanen met werken. Dat zorgt voor een constante afweging tussen economie, verdediging en groei van je koninkrijk. Tijdens iedere run neem je het op tegen een andere eindbaas, zoals een goblinleider of een draak. Elke vijand vraagt om een andere aanpak, waardoor je jouw strategie steeds moet aanpassen aan de beschikbare gebouwen, spreuken en artefacten.

Tijdens het spelen ontgrendel je verschillende koningen, elk met een eigen speelstijl. Zo kan King Leo the Wise nieuwe blauwdrukken vrijspelen voor trouwe onderdanen, terwijl King Spellus kristallen verzamelt om magie te gebruiken. King Alucard kiest juist voor een duistere aanpak en kan gesneuvelde soldaten terugbrengen als ondoden. Spelers die meer uitdaging zoeken kunnen ook Threat Levels inschakelen. Die verhogen de moeilijkheidsgraad en dwingen je om sneller beslissingen te nemen en efficiënter met je middelen om te gaan. Niewsgierig geworden? Lees hier onze review van The King is Watching

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The King is Watching verschijnt op 29 juli voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch.