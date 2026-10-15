Satellite Odyssey: Jupiter doet sterk denken aan BioShock en Resident Evil

Antifreeze Games krijgt de eer om de Galaxies Showcase af te ronden. Dit doen ze in stijl met de survival-horror third-person shooter Satellite Odyssey: Jupiter.

Doet de game je denken aan BioShock en Resident Evil? Dan ben je niet de enige. Het is meteen duidelijk waar Antifreeze Games die inspiratie vandaan haalt. De ontwikkelaar noemt het zelf 'een gedurfde mix van survival horror en noir detective-mysterie in een decopunkwereld' en daarin kunnen we ze eigenlijk geen ongelijk geven. De onderstaande trailer toont een grimmige setting, unieke vijanden en de nodige combat. Je neemt het namelijk op tegen moordende robots, gemuteerde kakkerlakken en andere nachtmerriewezens die steeds verder lijken te muteren. Weet jij protagonist May veilig door de game te loodsen? Kijk hieronder vooral wat je te wachten staat:

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Satellite Odyssey: Jupiter is beschikbaar in 2027 voor de pc via Steam.