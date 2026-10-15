Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Galaxies Showcase oktober 2026

Satellite Odyssey: Jupiter doet sterk denken aan BioShock en Resident Evil

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Antifreeze Games krijgt de eer om de Galaxies Showcase af te ronden. Dit doen ze in stijl met de survival-horror third-person shooter Satellite Odyssey: Jupiter.

Doet de game je denken aan BioShock en Resident Evil? Dan ben je niet de enige. Het is meteen duidelijk waar Antifreeze Games die inspiratie vandaan haalt. De ontwikkelaar noemt het zelf 'een gedurfde mix van survival horror en noir detective-mysterie in een decopunkwereld' en daarin kunnen we ze eigenlijk geen ongelijk geven. De onderstaande trailer toont een grimmige setting, unieke vijanden en de nodige combat. Je neemt het namelijk op tegen moordende robots, gemuteerde kakkerlakken en andere nachtmerriewezens die steeds verder lijken te muteren. Weet jij protagonist May veilig door de game te loodsen? Kijk hieronder vooral wat je te wachten staat:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Satellite Odyssey: Jupiter is beschikbaar in 2027 voor de pc via Steam.

Bron: Galaxies Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5695 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Het is geen verkeerde combinatie als deze game beetje lijkt op aan BioShock en Resident Evil. Ben benieuwd!

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Hopelijk komt deze game ook naar de consoles.

1
Avatar Kluut
Kluut
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Ziet er tof uit.
Jammer niet voor console.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord