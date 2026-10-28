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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Shark Jump onthult Winds of Viridia tijdens Nintendo Indie World Showcase

Door Bram Noteboom
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De Nintendo Indie World Showcase had ook een paar premières klaarstaan. Maak kennis met Winds of Viridia van ontwikkelaar Shark Jump!

Het doel is simpel in Winds of Viridia: ga op pad om de inheemse wereld van dit natuurrijke gebied te herstellen. Het gaat om een regelrechte actie-avonturengame, waarin verkenning wordt afgewisseld met combat tegen zowel reguliere vijanden als uitdagende eindbazen. Ook bevat Winds of Viridia de nodige platform-elementen, want deze wereld laat zich niet zomaar temmen. Jij moet vooral goed op je passen letten, zodat je de diverse obstakels goed weet te overbruggen. Mocht dit concept je interesse prikkelen, dan is er goed nieuws. Zowel op Steam als de Nintendo eShop is er nu een demo beschikbaar, zodat je alvast de game kan uitproberen.

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Winds of Viridia is beschikbaar in vroeg 2027 voor de pc en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Winds of Viridia
Winds of Viridia

Ontwikkelaar

Shark Jump

Uitgever

Shark Jump

Release

2027

Platforms

PC
NS2
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
zojuist

Zal de demo uitpreberen want het ziet er goed uit.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
6 uur geleden

Ziet er interessant uit

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
6 uur geleden

Demo maar even proberen. Dit ziet er best tof uit.

0
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