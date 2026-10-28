Shark Jump onthult Winds of Viridia tijdens Nintendo Indie World Showcase

De Nintendo Indie World Showcase had ook een paar premières klaarstaan. Maak kennis met Winds of Viridia van ontwikkelaar Shark Jump!

Het doel is simpel in Winds of Viridia: ga op pad om de inheemse wereld van dit natuurrijke gebied te herstellen. Het gaat om een regelrechte actie-avonturengame, waarin verkenning wordt afgewisseld met combat tegen zowel reguliere vijanden als uitdagende eindbazen. Ook bevat Winds of Viridia de nodige platform-elementen, want deze wereld laat zich niet zomaar temmen. Jij moet vooral goed op je passen letten, zodat je de diverse obstakels goed weet te overbruggen. Mocht dit concept je interesse prikkelen, dan is er goed nieuws. Zowel op Steam als de Nintendo eShop is er nu een demo beschikbaar, zodat je alvast de game kan uitproberen.

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Winds of Viridia is beschikbaar in vroeg 2027 voor de pc en Nintendo Switch 2.