De jaren '70, Berlijn. Als je even terugdenkt aan je geschiedenislessen uit de middelbare school, dan herinner je je vast nog wel dat dat best een woelige periode was. Deze historische achtergrond vormt de setting van SOKO 1977: Anti-Terror Task Force.

Verdedig de staat in SOKO 1977: Anti-Terror Task Force

De Duitse ontwikkelaar Paintbucket Games heeft deze historische detectivegame onthuld met een eerste trailer. In SOKO 1977 stap je in de schoenen van een speciale recherche-eenheid in Keulen. Je analyseert bewijsmateriaal, ondervraagt verdachten, stuurt agenten op pad en beslist wanneer het tijd is om een inval uit te voeren. Elke beslissing die je maakt heeft gevolgen en de game heeft roguelike-elementen.

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SOKO 1977: Anti-Terror Task Force verschijnt ergens in het begin van 2027 voor pc.