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SOKO 1977: Anti-Terror Task Force is een politieke thriller in West-Duitsland

Door Simon Verbeke
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De jaren '70, Berlijn. Als je even terugdenkt aan je geschiedenislessen uit de middelbare school, dan herinner je je vast nog wel dat dat best een woelige periode was. Deze historische achtergrond vormt de setting van SOKO 1977: Anti-Terror Task Force.

Verdedig de staat in SOKO 1977: Anti-Terror Task Force

De Duitse ontwikkelaar Paintbucket Games heeft deze historische detectivegame onthuld met een eerste trailer. In SOKO 1977 stap je in de schoenen van een speciale recherche-eenheid in Keulen. Je analyseert bewijsmateriaal, ondervraagt verdachten, stuurt agenten op pad en beslist wanneer het tijd is om een inval uit te voeren. Elke beslissing die je maakt heeft gevolgen en de game heeft roguelike-elementen.

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SOKO 1977: Anti-Terror Task Force verschijnt ergens in het begin van 2027 voor pc.

Bron: Paintbucket Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 282 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot SOKO 1977: Anti-Terror Task Force
SOKO 1977: Anti-Terror Task Force

Ontwikkelaar

Paintbucket Games

Uitgever

Paintbucket Games

Release

2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Hanswezen
Hanswezen
Gameliner
6 uur geleden

Interessant dat ze het baseren op echte gebeurtenissen. Vraag me alleen af hoe je nog onderzoek moet doen als je al weet wie de daders zijn.

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