SOMBRAS: Negative Frames heeft nu een speelbare demo

Uitgever Entalto Publishing heeft een nieuwe speelbare demo uitgegeven voor SOMBRAS: Negative Frames, een verhalende horrorgame waarin fotografie centraal staat. De game verschijnt later op alle platformen.

In SOMBRAS: Negative Frames speel je als Shiomi Alterio, een Japans-Spaanse studente die fotografie studeert. Na de scheiding van haar ouders woont ze bij haar vader in een Japans stadje. Haar leven ziet er heel anders uit dan voorheen, toen ze nog in Europa woonde. Op een nacht belandt Shiomi in een duistere versie van haar omgeving. Daar wachten bekende straten, duistere wezens en meisjes die precies op haar lijken. Om thuis te komen, moet ze foto's maken van vreemde taferelen en de geheimen van deze wereld ontrafelen. Fotografie vormt de kern van de gameplay. Je trekt door de stad, maakt foto's en ontwikkelt je filmrol. De beelden leveren inspiratie op, waarmee je de camera kunt verbeteren. Zo kun je nieuwe plekken ontdekken en geheimen vinden die eerst buiten bereik liggen. Onderweg verzamel je ook occulte voorwerpen en zoek je naar deuren die je pad blokkeren. Niet alles in deze wereld is vriendelijk. Je ontmoet andere versies van Shiomi, maar moet ook uit de buurt blijven van de angsten die haar achtervolgen.

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SOMBRAS: Negative Frames is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2.