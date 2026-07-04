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Sony's laatste discfabriek schakelt over op productie microlenzen

Door Rudy Wijnberg

Slecht en goed nieuws vanuit Sony's schijfjesfabriek in Salzburg, Oostenrijk. ORF Salzburg, een Oostenrijks platform, geeft namelijk te kennen dat de laatste discproducent van Sony al een nieuwe productielijn aan het opstarten is. Het goede nieuws is dat de ongeveer driehonderd werknemers hun baan behouden.

Afgelopen week bracht PlayStation het nieuws naar buiten dat vanaf 1 januari 2028 de productie van fysieke games compleet wordt stopgezet. Voor velen van jullie een flinke domper, maar met de digitalisering die al jaren gaande is in het moderne gaminglandschap, is het iets dat we allemaal zagen aankomen. Sony pakt echter door en heeft de productie van Sony DACD (Sony's laatste schijfjesproducent) inmiddels teruggeschaald tot slechts 10%.

Pexels PlayStation DiscPexels

De ongeveer driehonderd werknemers behouden echter wel hun baan. Voorheen produceerden de werknemers van Sony DACD (Thalgau) zo'n 600.000 schijven per dag. De werknemers worden nu opgeleid om 'microlenzen' te maken. Deze optische microlenzen worden onder andere gebruikt in Sony's headsets. Voor de werknemers van Sony's DACD-fabriek komt de afschaling overigens niet als een verrassing. Zo zag de productielijn de afgelopen periode een investering van 30 miljoen euro ter voorbereiding op de productie van microlenzen.

Sony lijkt in ieder geval door te willen zetten met de afschaling van fysieke media. Uiteraard is er nog een voorraad aan schijfjes en blijft de productielijn op 10% doordraaien. Op 1 januari 2028 is het echter zover: dan stopt PlayStation met de productie van fysieke media. Hebben jullie Claudia's uitstekende opinie over de dood van het schijfje al gelezen? Nee?! Doen dan!

Bron: Salzburg Orf
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
6 uur geleden bewerkt

Waar zijn die microlenzen dan voor? Voor de PSVR2?
Alsof dat zo'n succes is...

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
6 uur geleden

Het lijkt alsof de 3 bedrijven samen deze dingen afspreken: Nintendo, als jullie even beginnen met spellen voor 80 euro dan kan Playstation beginnen met het stoppen van fysieke spellen en Xbox...we hebben ondertussen wel genoeg foute voorbeelden gehad, bedankt.

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
17 uur geleden

Gewoom een EU product dit! Een keer iets niet uit China.

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
20 uur geleden

"Voorheen produceerden de werknemers van Sony DACD (Thalgau) zo'n 600.000 schijven per jaar."

Dit hoort 600.000 per dag te zijn, volgens de bron.

Oftewel ongeveer 219 miljoen discs per jaar uit deze fabriek. Een getal waaruit we kunnen opmaken dat de fysieke gamesmarkt lang niet zo dood is als Sony ons graag doet geloven.

0
Avatar Debster
Debster
lvl3 XP Farmer
22 uur geleden

Als Sony dit doorzet komt er na 2028 geen nieuwe Playstation meer in huis. Ben al niet echt te spreken van de PS5 games t.o.v. wat Sony hiervoor wist uit te brengen. Ik wil geen onderdeel van hun monopolie-spel worden. Bye!

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
22 uur geleden

Grote developers met AAA titels gaan hieronder het meeste lijden. Nieuwe AAA titels van 70 euro, etc, kennen nog altijd een grote fysieke afzet. Zeker in de steden. En daar zitten ook precies de gameshops.

Kleine games van een paar euro die koopt men massaal digitaal. Logisch ook.

0
Avatar Yo!Post!
Yo!Post!
lvl5 Thread Hunter
23 uur geleden

Top, dan schakel ik over naar een ander platform.

1
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl8 Achievement Hunter
gisteren om 17:39

Ook na 2028 blijft er een deel van de productielijn nog discs maken voor andere uitgevers en voor de huidige generatie.

0
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