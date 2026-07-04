Sony's laatste discfabriek schakelt over op productie microlenzen

Slecht en goed nieuws vanuit Sony's schijfjesfabriek in Salzburg, Oostenrijk. ORF Salzburg, een Oostenrijks platform, geeft namelijk te kennen dat de laatste discproducent van Sony al een nieuwe productielijn aan het opstarten is. Het goede nieuws is dat de ongeveer driehonderd werknemers hun baan behouden.

Afgelopen week bracht PlayStation het nieuws naar buiten dat vanaf 1 januari 2028 de productie van fysieke games compleet wordt stopgezet. Voor velen van jullie een flinke domper, maar met de digitalisering die al jaren gaande is in het moderne gaminglandschap, is het iets dat we allemaal zagen aankomen. Sony pakt echter door en heeft de productie van Sony DACD (Sony's laatste schijfjesproducent) inmiddels teruggeschaald tot slechts 10%.

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De ongeveer driehonderd werknemers behouden echter wel hun baan. Voorheen produceerden de werknemers van Sony DACD (Thalgau) zo'n 600.000 schijven per dag. De werknemers worden nu opgeleid om 'microlenzen' te maken. Deze optische microlenzen worden onder andere gebruikt in Sony's headsets. Voor de werknemers van Sony's DACD-fabriek komt de afschaling overigens niet als een verrassing. Zo zag de productielijn de afgelopen periode een investering van 30 miljoen euro ter voorbereiding op de productie van microlenzen.

Sony lijkt in ieder geval door te willen zetten met de afschaling van fysieke media. Uiteraard is er nog een voorraad aan schijfjes en blijft de productielijn op 10% doordraaien. Op 1 januari 2028 is het echter zover: dan stopt PlayStation met de productie van fysieke media. Hebben jullie Claudia's uitstekende opinie over de dood van het schijfje al gelezen? Nee?! Doen dan!