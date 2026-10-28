Sportieve partygame Super Battle Golf swingt naar consoles in maart 2027
Het Belgische Oro Interactive maakt een opkomst tijdens de Nintendo Indie World Showcase. Super Battle Golf wordt naar de moderne consoles gebracht.
Mocht je het hebben gemist: Super Battle Golf van ontwikkelaar Brimstone kwam op 19 februari 2026 te verschijnen via Steam en viel goed in de smaak bij spelers. Deze chaotische, sportieve partygame kent een uitstekende basis voor een avondje lachen, gieren en brullen, terwijl je elkaar probeert te dwarsbomen op de meest onzinnige manieren mogelijk. Op 25 maart 2027 komt de multiplayergame te verschijnen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De launch wordt verrijkt met volledige cross-play functionaliteiten en alle updates die de pc-versie tot op dat moment heeft ontvangen.
Super Battle Golf is nu beschikbaar voor de pc via Steam.
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