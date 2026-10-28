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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Sportieve partygame Super Battle Golf swingt naar consoles in maart 2027

Door Bram Noteboom
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Het Belgische Oro Interactive maakt een opkomst tijdens de Nintendo Indie World Showcase. Super Battle Golf wordt naar de moderne consoles gebracht.

Mocht je het hebben gemist: Super Battle Golf van ontwikkelaar Brimstone kwam op 19 februari 2026 te verschijnen via Steam en viel goed in de smaak bij spelers. Deze chaotische, sportieve partygame kent een uitstekende basis voor een avondje lachen, gieren en brullen, terwijl je elkaar probeert te dwarsbomen op de meest onzinnige manieren mogelijk. Op 25 maart 2027 komt de multiplayergame te verschijnen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. De launch wordt verrijkt met volledige cross-play functionaliteiten en alle updates die de pc-versie tot op dat moment heeft ontvangen.

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Super Battle Golf is nu beschikbaar voor de pc via Steam.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Super Battle Golf
Super Battle Golf

Ontwikkelaar

Brimstone

Uitgever

Oro Interactive

Release

19 februari 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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