Star Lord staat zijn mannetje in Marvel Tokōn: Fighting Souls

Een nieuwe dag, en dus een nieuwe Marvel Tokōn: Fighting Souls Character Guide. Dit keer staat de Marvel Tokōn-tutorial in het teken van Star-Lord, leider van de Guardians of the Galaxy.

Bekijk nu onderstaande Character Guide voor een uitgebreide blik op Star-Lords moveset. Het personage is in staat om met zijn raketgedreven laarzen snel een gevecht in en uit te hoppen. Dit doet hij door middel van zijn Free Flight- en Double Dash-moves. Daarnaast is Peter Quill, oftewel Star-Lord, in staat om met zijn Element Blasters tegenstanders op middellange afstand onder vuur te nemen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Het is echter niet alleen de Character Guide van Star-Lord die de afgelopen periode is gedeeld. Er zijn ook eerste beelden van de Marvel Tokōn: Fighting Souls Episode Mode verschenen. In de eerste twee shorts krijgen we een korte blik op het verhaal van The Knights of Doom en de Unbreakable X-Men.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Marvel Tokōn: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.