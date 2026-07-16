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Star Lord staat zijn mannetje in Marvel Tokōn: Fighting Souls

Door Rudy Wijnberg
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Een nieuwe dag, en dus een nieuwe Marvel Tokōn: Fighting Souls Character Guide. Dit keer staat de Marvel Tokōn-tutorial in het teken van Star-Lord, leider van de Guardians of the Galaxy.

Bekijk nu onderstaande Character Guide voor een uitgebreide blik op Star-Lords moveset. Het personage is in staat om met zijn raketgedreven laarzen snel een gevecht in en uit te hoppen. Dit doet hij door middel van zijn Free Flight- en Double Dash-moves. Daarnaast is Peter Quill, oftewel Star-Lord, in staat om met zijn Element Blasters tegenstanders op middellange afstand onder vuur te nemen.

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Het is echter niet alleen de Character Guide van Star-Lord die de afgelopen periode is gedeeld. Er zijn ook eerste beelden van de Marvel Tokōn: Fighting Souls Episode Mode verschenen. In de eerste twee shorts krijgen we een korte blik op het verhaal van The Knights of Doom en de Unbreakable X-Men.

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Marvel Tokōn: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2160 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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