Vijf losse verhalen in Marvel Tōkon: Fighting Souls episode mode

We hebben inmiddels al flink wat gameplay van Marvel Tokōn: Fighting Souls kunnen zien, maar daar is dan uiteindelijk de storymodus. De campagne van Marvel Tokōn: Fighting Souls is namelijk opgedeeld in vijf losse verhalen in de ‘Episode Mode’.

Met een YouTube Short laat Arc System Works eindelijk wat meer zien van de singleplayer-storymodus die Marvel Tokōn: Fighting Souls te bieden heeft. In de game kunnen we de Episode Mode spelen, waarin we het in vijf verhalen met verschillende teams opnemen tegen slechterik The Promotor en het dreigende gevaar van The Champion de nek om kunnen draaien.

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Iedere episode staat in het teken van een al aangekondigd team en ontvouwt zich via een comicbookachtige vertelling. Dat betekent ook direct dat iedere episode een eigen artstyle kent. Wat betreft het verhaal kunnen we hoge verwachtingen hebben. Kieron Gillen heeft namelijk de vijf episodes geschreven. Gillen staat bekend om zijn werk aan onder andere Immortal X-Men, Young Avengers, Thor, Iron Man, Star Wars, Eternals en Darth Vader bij Marvel, maar heeft daarnaast nog aan veel meer projecten gewerkt.

Marvel Tokōn: Fighting Souls is op 24 juli 2026 speelbaar dankzij de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta. Wil je liever aan de haal met het echte werk? Dan moet je helaas nog even wachten. Marvel Tokōn: Fighting Souls is vanaf 6 augustus 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc.