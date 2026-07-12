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Vijf losse verhalen in Marvel Tōkon: Fighting Souls episode mode

Door Rudy Wijnberg

We hebben inmiddels al flink wat gameplay van Marvel Tokōn: Fighting Souls kunnen zien, maar daar is dan uiteindelijk de storymodus. De campagne van Marvel Tokōn: Fighting Souls is namelijk opgedeeld in vijf losse verhalen in de ‘Episode Mode’.

Met een YouTube Short laat Arc System Works eindelijk wat meer zien van de singleplayer-storymodus die Marvel Tokōn: Fighting Souls te bieden heeft. In de game kunnen we de Episode Mode spelen, waarin we het in vijf verhalen met verschillende teams opnemen tegen slechterik The Promotor en het dreigende gevaar van The Champion de nek om kunnen draaien.

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Iedere episode staat in het teken van een al aangekondigd team en ontvouwt zich via een comicbookachtige vertelling. Dat betekent ook direct dat iedere episode een eigen artstyle kent. Wat betreft het verhaal kunnen we hoge verwachtingen hebben. Kieron Gillen heeft namelijk de vijf episodes geschreven. Gillen staat bekend om zijn werk aan onder andere Immortal X-Men, Young Avengers, Thor, Iron Man, Star Wars, Eternals en Darth Vader bij Marvel, maar heeft daarnaast nog aan veel meer projecten gewerkt.

Marvel Tokōn: Fighting Souls is op 24 juli 2026 speelbaar dankzij de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta. Wil je liever aan de haal met het echte werk? Dan moet je helaas nog even wachten. Marvel Tokōn: Fighting Souls is vanaf 6 augustus 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2141 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Dat is wel een tof idee. Benieuwd of er ook een echte tie-in comic komt.

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