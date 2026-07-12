Vijf losse verhalen in Marvel Tōkon: Fighting Souls episode mode
We hebben inmiddels al flink wat gameplay van Marvel Tokōn: Fighting Souls kunnen zien, maar daar is dan uiteindelijk de storymodus. De campagne van Marvel Tokōn: Fighting Souls is namelijk opgedeeld in vijf losse verhalen in de ‘Episode Mode’.
Met een YouTube Short laat Arc System Works eindelijk wat meer zien van de singleplayer-storymodus die Marvel Tokōn: Fighting Souls te bieden heeft. In de game kunnen we de Episode Mode spelen, waarin we het in vijf verhalen met verschillende teams opnemen tegen slechterik The Promotor en het dreigende gevaar van The Champion de nek om kunnen draaien.
Iedere episode staat in het teken van een al aangekondigd team en ontvouwt zich via een comicbookachtige vertelling. Dat betekent ook direct dat iedere episode een eigen artstyle kent. Wat betreft het verhaal kunnen we hoge verwachtingen hebben. Kieron Gillen heeft namelijk de vijf episodes geschreven. Gillen staat bekend om zijn werk aan onder andere Immortal X-Men, Young Avengers, Thor, Iron Man, Star Wars, Eternals en Darth Vader bij Marvel, maar heeft daarnaast nog aan veel meer projecten gewerkt.
Marvel Tokōn: Fighting Souls is op 24 juli 2026 speelbaar dankzij de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta. Wil je liever aan de haal met het echte werk? Dan moet je helaas nog even wachten. Marvel Tokōn: Fighting Souls is vanaf 6 augustus 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Gameplay
Leer alles over Doctor Doom en Storm in Marvel Tōkon: Fighting Souls
PlayStation en Arc System Works hebben nieuwe character guides vrijgegeven waarin we alles leren over Marvel Tokōn: Fighting Souls' Doctor Doom en Storm.0 reacties
-
Nieuws
Marvel Tōkon geblokkeerd in 132 landen, maar niet in Nederland
Marvel Tōkon: Fighting Souls gaat in 132 landen niet beschikbaar zijn. Dit vermoedelijk door een PSN-vereiste. Nederland behoort echter niet tot de lijst.8 reacties
-
Preview
Preview: Hands-on met Marvel Tōkon: Fighting Souls
Vechtersbaas Rudy mocht naar PlayStation voor een speciale hands-on preview met Marvel Tōkon: Fighting Souls. Lees nu alles over zijn ervaring met de game!12 reacties
-
Gameplay
Check nu de Iron Man en Ms. Marvel Marvel Tōkon: Fighting Souls character guides
Hyped voor Marvel Tōkon: Fighting Souls? Bekijk dan nu de character guides voor zowel Iron Man als Ms. Marvel voor een uitgebreide blik op de game!1 reactie
Dat is wel een tof idee. Benieuwd of er ook een echte tie-in comic komt.