Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Star Ocean The Second Story R is de volgende Switch 2-release

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Star Ocean The Second Story R is de volgende titel uit de gamekeuken van Square Enix die op de Nintendo Switch 2 wordt gelanceerd. Dit laat men weten met een beknopte gameplaytrailer.

De reacties zijn gemixt op dit nieuws. Aan de ene kant heeft Star Ocean The Second Story R een fanatieke achterban en wordt de game ook gezien als een van de beste 'klassieke' JRPG's die je op dit moment in huis kan halen. Mocht je dus nog geen kennis hebben van deze titel, dan is dit een mooi moment om eraan te beginnen. Echter, heb je de game al op de originele Switch aangeschaft? Dan moet je wel weer de volle mep betalen, want Square Enix biedt geen upgrade path aan voor de huidige spelers. Zoals je wellicht al kan voorspellen, wordt ze dit niet in dank afgenomen door de spelers.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Star Ocean The Second Story R is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Square Enix
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5155 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Star Ocean: The Second Story R
Star Ocean: The Second Story R

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

3 november 2023

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Weer geen upgrade path, dus dit sla ik dan ook weer lekker over.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord