Star Ocean The Second Story R is de volgende Switch 2-release

Star Ocean The Second Story R is de volgende titel uit de gamekeuken van Square Enix die op de Nintendo Switch 2 wordt gelanceerd. Dit laat men weten met een beknopte gameplaytrailer.

De reacties zijn gemixt op dit nieuws. Aan de ene kant heeft Star Ocean The Second Story R een fanatieke achterban en wordt de game ook gezien als een van de beste 'klassieke' JRPG's die je op dit moment in huis kan halen. Mocht je dus nog geen kennis hebben van deze titel, dan is dit een mooi moment om eraan te beginnen. Echter, heb je de game al op de originele Switch aangeschaft? Dan moet je wel weer de volle mep betalen, want Square Enix biedt geen upgrade path aan voor de huidige spelers. Zoals je wellicht al kan voorspellen, wordt ze dit niet in dank afgenomen door de spelers.

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Star Ocean The Second Story R is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Nintendo Switch-consoles.