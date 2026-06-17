Star Wars: The Old Republic - Legacy Reborn krijgt launch trailer
Enkele weken geleden kreeg de MMORPG Star Wars: The Old Republic een grote update die een nieuw hoofdstuk aan de game toevoegde. Legacy Reborn is het epische slotstuk van Legacy of the Sith en dat vraagt om een trailer!
Legacy Reborn is nu live in Star Wars: The Old Republic
Dit nieuwe hoofdstuk kwam uit op 2 juni, dus de zogenaamde 'launch trailer' had even vertraging opgelopen onderweg. Beter laat dan nooit zeker? Hoe dan ook: de trailer maakt je warm voor deze dramatische conclusie van het verhaal. Darth Jadus heeft de holocron gestolen van Darth Nul, waarin de sleutel zit tot gevaarlijke technologie. Kan Jadus gestopt worden? Voor de eerste keer beleef je delen van het verhaal bovendien ook vanuit de perspectieven van je teamgenoten en niet enkel je eigen personage. Bekijk de trailer hier:
Star Wars: The Old Republic is nu te spelen op pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Als The Rock reïncarneert, dan heet dat ook The Legacy Reborn 😎
Hey! Ik ben nu toevallig de game al een weekje of 2 af en toe aan het spelen. Kom altijd terug bij deze game na een paar jaar. Ben er altijd helemaaaaal klaar mee na een maandje of zo, en dan zeg ik tegen mijzelf dat ik het waarschijnlijk mooit meer ga spelen.. en dan zit ik er weer na een paar jaar volledig in 🤣
Heb de game altijd op 1080p(1920x1080) gespeeld met medium en een beetje graphics.. maar heb nu een nieuwe dikke bakbeest van een pc, en wat ziet de game er anders en tof uit in 4k en met alles op ultra haha 👌🏻