Star Wars: The Old Republic - Legacy Reborn krijgt launch trailer

Enkele weken geleden kreeg de MMORPG Star Wars: The Old Republic een grote update die een nieuw hoofdstuk aan de game toevoegde. Legacy Reborn is het epische slotstuk van Legacy of the Sith en dat vraagt om een trailer!

Legacy Reborn is nu live in Star Wars: The Old Republic

Dit nieuwe hoofdstuk kwam uit op 2 juni, dus de zogenaamde 'launch trailer' had even vertraging opgelopen onderweg. Beter laat dan nooit zeker? Hoe dan ook: de trailer maakt je warm voor deze dramatische conclusie van het verhaal. Darth Jadus heeft de holocron gestolen van Darth Nul, waarin de sleutel zit tot gevaarlijke technologie. Kan Jadus gestopt worden? Voor de eerste keer beleef je delen van het verhaal bovendien ook vanuit de perspectieven van je teamgenoten en niet enkel je eigen personage. Bekijk de trailer hier:

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Star Wars: The Old Republic is nu te spelen op pc.