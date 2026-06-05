Start een revolutie in 2D top-down RPG Toada Brava

In de 2D top-down RPG Toada Brava staan een aantal zaken centraal: vecht door de Santacrúz-kerkers, help Kako zijn moeder te vinden en help de revolutie.

Het passieproject van Asteristic Game Studio weet te imponeren dankzij de frisse stijl, levendige kleuren en charismatische personages. De ontwikkelaar hoopt in de voetsporen van de klassiekers Chrono Trigger, Super Mario RPG en Vagrant Story te stappen, terwijl het rekent op de exotische 2D-animatiestijl om zo een eigen smoel te vormen. Daarnaast vormt de Active Time Battle-gebaseerde gameplay een unieke twist. Spelers kunnen dus op eigen tempo gaan en staan waar ze willen, zo lang je maar wel daarna de juiste moves selecteert. Kan je deze role-playing game met de duchtige geografie en cultuur van Latijns-Amerika wel waarderen? Check dan vooral de onderstaande trailer.

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Toada Brava is in ontwikkeling voor de pc. De demo is alvast te checken via Steam.