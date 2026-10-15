Stealth-horrorgame Sker: The Bleeding Veil verschijnt in 2027
Na Maid of Sker en Sker Ritual is het nu tijd voor de stealth-horrorgame Sker: The Bleeding Veil. De nieuwste titel van Stormind Games en Wales Interactive werd wereldkundig gemaakt tijdens IGN Fall Fan Fest 2026.
Stormind Games, bekend van onder andere de Remothered-serie en A Quiet Place: The Road Ahead, weet exact wat het wil maken met Sker: The Bleeding Veil. Het gaat om een stealth-horrorgame, waarin combat geen optie is en je moet vertrouwen op zicht en geluiden. In deze titel dien je Sister Gwenllian en haar 'ritual-bound orphans' te ontwijken en je kan dit op verschillende manieren voor elkaar te krijgen. Houd je adem in om je aanwezigheid te verbergen, misbruik het feit dat de stalker-vijanden blind zijn en start de game alleen op als je scherp bent, want de puzzels vereisen het nodige inzicht.
Sker: The Bleeding Veil is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Clive Barker is 'proud as fuck' op Hellraiser: Revival
In een interview met de website Dread Central geeft Clive Barker aan 'proud as fuck' te zijn op Hellraiser: Revival.0 reacties
-
Gerucht
Gerucht: XBOX denkt na over volledige terugkeer van exclusieve games
In een nieuwe enquête die naar XBOX Insiders is gestuurd, vraagt Microsoft naar hun mening over volledige exclusiviteit.14 reacties
-
Series
Zie wat op het spel staat in Cyberpunk: Edgerunners 2-trailer
De Netflix-exclusieve serie Cyberpunk: Edgerunners 2 wordt in de schijnwerpers gezet aan de hand van een nieuwe trailer.2 reacties
-
Game review1
Tenebris Somnia review - Zet het 8-bit retro horrorgenre in de lift
Tenebris Somnia tracht ons slapeloze nachten te bezorgen en slaagt daar soort van in. Patrick legt uit hoe in de review.1 reactie
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.