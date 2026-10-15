Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Stealth-horrorgame Sker: The Bleeding Veil verschijnt in 2027

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Na Maid of Sker en Sker Ritual is het nu tijd voor de stealth-horrorgame Sker: The Bleeding Veil. De nieuwste titel van Stormind Games en Wales Interactive werd wereldkundig gemaakt tijdens IGN Fall Fan Fest 2026.

Stormind Games, bekend van onder andere de Remothered-serie en A Quiet Place: The Road Ahead, weet exact wat het wil maken met Sker: The Bleeding Veil. Het gaat om een stealth-horrorgame, waarin combat geen optie is en je moet vertrouwen op zicht en geluiden. In deze titel dien je Sister Gwenllian en haar 'ritual-bound orphans' te ontwijken en je kan dit op verschillende manieren voor elkaar te krijgen. Houd je adem in om je aanwezigheid te verbergen, misbruik het feit dat de stalker-vijanden blind zijn en start de game alleen op als je scherp bent, want de puzzels vereisen het nodige inzicht.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Sker: The Bleeding Veil is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: IGN
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5682 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Sker: The Bleeding Veil
Sker: The Bleeding Veil

Ontwikkelaar

Stormind Games

Uitgever

Wales Interactive

Release

Lente 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord