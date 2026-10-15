Stealth-horrorgame Sker: The Bleeding Veil verschijnt in 2027

Na Maid of Sker en Sker Ritual is het nu tijd voor de stealth-horrorgame Sker: The Bleeding Veil. De nieuwste titel van Stormind Games en Wales Interactive werd wereldkundig gemaakt tijdens IGN Fall Fan Fest 2026.

Stormind Games, bekend van onder andere de Remothered-serie en A Quiet Place: The Road Ahead, weet exact wat het wil maken met Sker: The Bleeding Veil. Het gaat om een stealth-horrorgame, waarin combat geen optie is en je moet vertrouwen op zicht en geluiden. In deze titel dien je Sister Gwenllian en haar 'ritual-bound orphans' te ontwijken en je kan dit op verschillende manieren voor elkaar te krijgen. Houd je adem in om je aanwezigheid te verbergen, misbruik het feit dat de stalker-vijanden blind zijn en start de game alleen op als je scherp bent, want de puzzels vereisen het nodige inzicht.

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Sker: The Bleeding Veil is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.