Steam Achievements gelekt, onaangekondigde games liggen op straat

Het pc-platform Steam is getroffen door een groot datalek. De Steam Achievements van (soms onaangekondigde) games verklappen een hoop. Wees dus bewust van de spoilers die je hieronder kan treffen.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De Steam Achievements kwamen op de website Exophase te staan. Dit platform specialiseert in trophy en achievement tracking, maar wegens een fout in de API werden veel Steam Achievements zichtbaar van games die nog niet uit zijn of zelfs niet zijn aangekondigd. Zoals altijd met vroegtijdig gelekte content: niet alles staat vast en veel informatie hoort het gamende publiek simpelweg nog niet te weten. Zo zijn er verhaaldetails van Persona 6 gelekt, zijn er diverse werelden van Kingdom Hearts 4 onthuld en krijgen we nieuwe games te vroeg te zien, zoals een nieuwe remaster-collectie van Telltale's The Walking Dead, een nieuwe Tetris-game, een nieuwe Nickelodeon-game en nog veel meer. Mocht je zelfs in deze rabbithole aan leaks willen duiken, dan kan je de bronmelding hieronder raadplegen. Ik ga hier niet alles in detail uitschrijven, want dit is niet de manier hoe deze informatie naar buiten had moeten komen. Maar ja, het nieuws negeren kunnen we ook niet. Vandaar dat de keuze bij je jezelf ligt.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.