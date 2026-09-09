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gamescom 2026

Steam Achievements gelekt, onaangekondigde games liggen op straat

Door Bram Noteboom
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Het pc-platform Steam is getroffen door een groot datalek. De Steam Achievements van (soms onaangekondigde) games verklappen een hoop. Wees dus bewust van de spoilers die je hieronder kan treffen.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De Steam Achievements kwamen op de website Exophase te staan. Dit platform specialiseert in trophy en achievement tracking, maar wegens een fout in de API werden veel Steam Achievements zichtbaar van games die nog niet uit zijn of zelfs niet zijn aangekondigd. Zoals altijd met vroegtijdig gelekte content: niet alles staat vast en veel informatie hoort het gamende publiek simpelweg nog niet te weten. Zo zijn er verhaaldetails van Persona 6 gelekt, zijn er diverse werelden van Kingdom Hearts 4 onthuld en krijgen we nieuwe games te vroeg te zien, zoals een nieuwe remaster-collectie van Telltale's The Walking Dead, een nieuwe Tetris-game, een nieuwe Nickelodeon-game en nog veel meer. Mocht je zelfs in deze rabbithole aan leaks willen duiken, dan kan je de bronmelding hieronder raadplegen. Ik ga hier niet alles in detail uitschrijven, want dit is niet de manier hoe deze informatie naar buiten had moeten komen. Maar ja, het nieuws negeren kunnen we ook niet. Vandaar dat de keuze bij je jezelf ligt.

steamlogoafbeeldingopinion

We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bron: Exophase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5441 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar RogueSquad
RogueSquad
lvl7 Checkpoint Jeugd
8 minuten geleden

Another week, another leak.

Ik ben oprecht wel benieuwd wie er nu nog warm loopt voor wéér een heruitgave van Telltale's The Walking Dead. Indertijd echt wel een toffe game, maar dit genre heeft voor nu zijn tijd wel gehad dacht ik zo. Zie ook het falen van de laatste games van Supermassive en soortgenoten.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
9 minuten geleden

Nooit leuk.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Mijn negeerlijst op de socials werkt blijkbaar dus. De eerste keer dat ik nu hierover lees haha. Maar van wat ik begrijp, is dit niet met verkeerde intenties gebeurd. Haalt die site gewoon automatisch nieuwe achievements op via de API?

1
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden bewerkt

Van wat ik hierover online las valt het voor Persona 6 wel mee qua spoilers, maar voor Fable en KH4 moet je wel oppassen.

1
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