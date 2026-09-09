Steam Achievements gelekt, onaangekondigde games liggen op straat
Het pc-platform Steam is getroffen door een groot datalek. De Steam Achievements van (soms onaangekondigde) games verklappen een hoop. Wees dus bewust van de spoilers die je hieronder kan treffen.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De Steam Achievements kwamen op de website Exophase te staan. Dit platform specialiseert in trophy en achievement tracking, maar wegens een fout in de API werden veel Steam Achievements zichtbaar van games die nog niet uit zijn of zelfs niet zijn aangekondigd. Zoals altijd met vroegtijdig gelekte content: niet alles staat vast en veel informatie hoort het gamende publiek simpelweg nog niet te weten. Zo zijn er verhaaldetails van Persona 6 gelekt, zijn er diverse werelden van Kingdom Hearts 4 onthuld en krijgen we nieuwe games te vroeg te zien, zoals een nieuwe remaster-collectie van Telltale's The Walking Dead, een nieuwe Tetris-game, een nieuwe Nickelodeon-game en nog veel meer. Mocht je zelfs in deze rabbithole aan leaks willen duiken, dan kan je de bronmelding hieronder raadplegen. Ik ga hier niet alles in detail uitschrijven, want dit is niet de manier hoe deze informatie naar buiten had moeten komen. Maar ja, het nieuws negeren kunnen we ook niet. Vandaar dat de keuze bij je jezelf ligt.
We houden de ontwikkelingen in de gaten.
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Another week, another leak.
Ik ben oprecht wel benieuwd wie er nu nog warm loopt voor wéér een heruitgave van Telltale's The Walking Dead. Indertijd echt wel een toffe game, maar dit genre heeft voor nu zijn tijd wel gehad dacht ik zo. Zie ook het falen van de laatste games van Supermassive en soortgenoten.
Nooit leuk.
Mijn negeerlijst op de socials werkt blijkbaar dus. De eerste keer dat ik nu hierover lees haha. Maar van wat ik begrijp, is dit niet met verkeerde intenties gebeurd. Haalt die site gewoon automatisch nieuwe achievements op via de API?
Van wat ik hierover online las valt het voor Persona 6 wel mee qua spoilers, maar voor Fable en KH4 moet je wel oppassen.