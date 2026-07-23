Valve laat via een nieuwe blogpost weten dat de Steam-verlanglijsten worden uitgebreid met categorieën voor extra speler-interactie en -customization.

De belangrijkste feature zorgt er in principe voor dat je onderscheid kan maken in de games die je op je wishlist zet. Spelers krijgen de mogelijkheid om eigen categorieën aan te maken en toe te wijzen aan games op je verlanglijst. Denk hierbij aan rubrieken, zoals 'wachten op reviews', 'wachten op demo's', 'kopen wanneer er een sale plaatsvindt' en nog vele andere voorbeelden worden genoemd. Laat ons vooral weten wat voor soort lijsten jij zou maken! Verder voert Valve verbeteringen door in de vorm van automatisch vullende zoeksuggesties, een duidelijker beeld of er een demo beschikbaar is en je kan je verlanglijst nu makkelijker dan ooit tevoren delen met andere spelers.

Ga jij je lijsten uitbreiden of vind je het wel prima zo? Laat het ons weten.