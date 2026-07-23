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Steam-verlanglijsten worden uitgebreid met categorieën

Door Bram Noteboom
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Valve laat via een nieuwe blogpost weten dat de Steam-verlanglijsten worden uitgebreid met categorieën voor extra speler-interactie en -customization.

De belangrijkste feature zorgt er in principe voor dat je onderscheid kan maken in de games die je op je wishlist zet. Spelers krijgen de mogelijkheid om eigen categorieën aan te maken en toe te wijzen aan games op je verlanglijst. Denk hierbij aan rubrieken, zoals 'wachten op reviews', 'wachten op demo's', 'kopen wanneer er een sale plaatsvindt' en nog vele andere voorbeelden worden genoemd. Laat ons vooral weten wat voor soort lijsten jij zou maken! Verder voert Valve verbeteringen door in de vorm van automatisch vullende zoeksuggesties, een duidelijker beeld of er een demo beschikbaar is en je kan je verlanglijst nu makkelijker dan ooit tevoren delen met andere spelers.

Steam wishlist verlanglijst

Ga jij je lijsten uitbreiden of vind je het wel prima zo? Laat het ons weten.

Bron: Valve
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
4 uur geleden

Dat is zeer welkom!

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
5 uur geleden

Dat is mooi, ik ging van nooit de wishlist gebruiken naar nu 30+ in een paar jaar tijd dus is zeker wel handig om categorieen te hebben ipv per game te herinneren waarom je hem nog niet koopt.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
5 uur geleden

Ah fijn. Wat orde is prettig haha.

1
Avatar Anita
Anita
Gameliner
5 uur geleden

Eindelijk, mijn verlanglijst is een grote bende en veel te lang. Ik ga er wel even voor zitten om categorieën te bedenken en alles netjes te ordenen. Ook fijn dat we nu snel een eenvoudig kunnen zien welke game een demo heeft.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
5 uur geleden

Ik gebruik zelf liever de waitlist van isthereanydeal.com. Die houden naast Steam ook andere stores in de gaten. Je kan daar ook categorieën gebruiken en daarnaast ook regels instellen zodat je een alert krijgt als een game onder een bepaalde prijs is bijvoorbeeld.

1
Avatar craftercis
craftercis
lvl7 Checkpoint Jeugd
5 uur geleden

Nog een idee voor een categorie: 'Saw the light of day'

0
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