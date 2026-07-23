Steam-verlanglijsten worden uitgebreid met categorieën
Valve laat via een nieuwe blogpost weten dat de Steam-verlanglijsten worden uitgebreid met categorieën voor extra speler-interactie en -customization.
De belangrijkste feature zorgt er in principe voor dat je onderscheid kan maken in de games die je op je wishlist zet. Spelers krijgen de mogelijkheid om eigen categorieën aan te maken en toe te wijzen aan games op je verlanglijst. Denk hierbij aan rubrieken, zoals 'wachten op reviews', 'wachten op demo's', 'kopen wanneer er een sale plaatsvindt' en nog vele andere voorbeelden worden genoemd. Laat ons vooral weten wat voor soort lijsten jij zou maken! Verder voert Valve verbeteringen door in de vorm van automatisch vullende zoeksuggesties, een duidelijker beeld of er een demo beschikbaar is en je kan je verlanglijst nu makkelijker dan ooit tevoren delen met andere spelers.
Ga jij je lijsten uitbreiden of vind je het wel prima zo? Laat het ons weten.
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Dat is zeer welkom!
Dat is mooi, ik ging van nooit de wishlist gebruiken naar nu 30+ in een paar jaar tijd dus is zeker wel handig om categorieen te hebben ipv per game te herinneren waarom je hem nog niet koopt.
Ah fijn. Wat orde is prettig haha.
Eindelijk, mijn verlanglijst is een grote bende en veel te lang. Ik ga er wel even voor zitten om categorieën te bedenken en alles netjes te ordenen. Ook fijn dat we nu snel een eenvoudig kunnen zien welke game een demo heeft.
Ik gebruik zelf liever de waitlist van isthereanydeal.com. Die houden naast Steam ook andere stores in de gaten. Je kan daar ook categorieën gebruiken en daarnaast ook regels instellen zodat je een alert krijgt als een game onder een bepaalde prijs is bijvoorbeeld.
Nog een idee voor een categorie: 'Saw the light of day'