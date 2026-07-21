Florida man infecteerde pc's via neppe Steam-games

Florida man is terug. Ditmaal is een 21-jarige Floridiaan door de FBI gearresteerd, omdat hij 8000 computers met malware infecteerde via neppe games op Steam. De schade bedraagt meer dan $220.000.

Officieel vermeldt de aanklacht niet welke winkel de besmette games aanbood, maar de betreffende games zoals BlockBlasters, Dashverse, Lunara en PirateFi waren tot begin dit jaar via Steam te verkrijgen. De FBI contacteerde toen gedupeerden en vroeg hen om mee te helpen met het onderzoek. De verdachte wordt ervan beschuldigd bijna twee jaar lang samen met onbekende medeplichtigen een cybercrime-operatie te hebben geleid door in minstens acht videogames malware te verstoppen en zo $220.000 uit ongeveer 80 cryptowallets te stelen. Volgens de onderzoekers promootten de verdachten de games op social media en identificeerden ze gebruikers met grote hoeveelheden cryptovaluta met behulp van bots, om vervolgens rechtstreeks contact met hen op te nemen. De malware was ontworpen om wachtwoorden en andere gevoelige gegevens van computers te stelen en die informatie vervolgens te gebruiken om cryptovaluta uit hun online wallets buit te maken. Alleen al BlockBlasters was verantwoordelijk voor ongeveer $150.000 aan gestolen cryptovaluta van tussen de 261 en 478 slachtoffers. Daaronder viel ook $32.000 van Twitch-streamer RastalandTV, die via een stream geld inzamelde om de medische kosten van zijn kankerbehandeling te kunnen betalen.

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De $220.000 werd door de verdachte voornamelijk gebruikt voor UberEats-bestellingen.