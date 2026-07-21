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Florida man infecteerde pc's via neppe Steam-games

Door Hannah Herzberg
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Florida man is terug. Ditmaal is een 21-jarige Floridiaan door de FBI gearresteerd, omdat hij 8000 computers met malware infecteerde via neppe games op Steam. De schade bedraagt meer dan $220.000.

Officieel vermeldt de aanklacht niet welke winkel de besmette games aanbood, maar de betreffende games zoals BlockBlasters, Dashverse, Lunara en PirateFi waren tot begin dit jaar via Steam te verkrijgen. De FBI contacteerde toen gedupeerden en vroeg hen om mee te helpen met het onderzoek. De verdachte wordt ervan beschuldigd bijna twee jaar lang samen met onbekende medeplichtigen een cybercrime-operatie te hebben geleid door in minstens acht videogames malware te verstoppen en zo $220.000 uit ongeveer 80 cryptowallets te stelen. Volgens de onderzoekers promootten de verdachten de games op social media en identificeerden ze gebruikers met grote hoeveelheden cryptovaluta met behulp van bots, om vervolgens rechtstreeks contact met hen op te nemen. De malware was ontworpen om wachtwoorden en andere gevoelige gegevens van computers te stelen en die informatie vervolgens te gebruiken om cryptovaluta uit hun online wallets buit te maken. Alleen al BlockBlasters was verantwoordelijk voor ongeveer $150.000 aan gestolen cryptovaluta van tussen de 261 en 478 slachtoffers. Daaronder viel ook $32.000 van Twitch-streamer RastalandTV, die via een stream geld inzamelde om de medische kosten van zijn kankerbehandeling te kunnen betalen.

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De $220.000 werd door de verdachte voornamelijk gebruikt voor UberEats-bestellingen.

Bron: Techspot
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 77 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl11 Commander
4 minuten geleden

Wat kunnen mensen toch door en door slecht zijn. Waar is het fout gegaan in de opvoeding? Je kunt je er toch maar weinig bij voorstellen! 🤷🏼‍♂️🥺

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Je bent sowieso niet goed als je dit soort dingen doet, maar om dat bij iemand zijn inzamelingsactie voor kanker te doen is wel next level evil.

2
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden bewerkt

220.000 opeten met UberEats is denk ik wel veel vreten dan hahahah en dikke fooien erbovenop.

Wel een wild verhaal en ook wel zielig, hopelijk wordt de dader gestraft en de medeplichtigen ook.

0
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