Valve: 'geheugencrisis zal steeds erger worden'
De gehele videogame-industrie kreunt momenteel (nog steeds) onder een geheugencrisis. Intussen ken je het verhaal vast al wel en misschien heb je het ook al gevoeld in je portemonnee. Hardware is minder toegankelijk en wordt een stuk duurder en het lijkt erop dat dit het nieuwe normaal wordt. Of wordt het misschien nog erger?
Valve is niet optimistisch
Valve bracht eerder dit jaar hun Steam Machine op de markt met een prijskaartje dat een stuk hoger lag dan initieel verwacht. Valve wees naar de RAM-crisis als de grote boosdoener en in een gesprek met Bloomberg vertellen enkele leden van het team over hun toekomstvisie. Wat blijkt: die is niet zo positief. Men had wel problemen voorzien, maar die blijken een pak groter te zijn dan verwacht. Yazan Aldehayyat en Pierre-Loup Griffais aan het woord:
Valve probeert zoveel mogelijk hardware te produceren met alle mogelijke grondstoffen, maar dat is momenteel een grote uitdaging. De geheugencrisis blijft duren en voorlopig lijkt er nog geen oplossing in zicht. Wen dus maar alvast aan lange wachtrijen en hoge prijskaartjes...
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Ik meen ergens een uitspraak gelezen te hebben dat de verwachting is dat het nog tot 2030 zou gaan duren.
Valve krijgt wel veel kritiek om de prijs van de steam machine, maar kijk eens wat een beetje ram geheugen kost, in mijn pc heb ik 32Gb (2x16), daar heb je nu bijna een PS5 voor. Ik ben bang dat een PS6 of nieuwe Xbox ook echt heel duur gaan worden.
Jammer voor wie net toe is aan een nieuwe gaming pc/console. Mij maakt het niet zoveel meer uit. Ik zit tegenwoordig meer op mijn Odin 2 Portal (die nog steeds betaalbaar is). Fantastisch emulatie apparaat voor alles van Dos, Playstation tot aan Switch.