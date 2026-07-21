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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Valve: 'geheugencrisis zal steeds erger worden'

Door Simon Verbeke
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De gehele videogame-industrie kreunt momenteel (nog steeds) onder een geheugencrisis. Intussen ken je het verhaal vast al wel en misschien heb je het ook al gevoeld in je portemonnee. Hardware is minder toegankelijk en wordt een stuk duurder en het lijkt erop dat dit het nieuwe normaal wordt. Of wordt het misschien nog erger?

Valve is niet optimistisch

Valve bracht eerder dit jaar hun Steam Machine op de markt met een prijskaartje dat een stuk hoger lag dan initieel verwacht. Valve wees naar de RAM-crisis als de grote boosdoener en in een gesprek met Bloomberg vertellen enkele leden van het team over hun toekomstvisie. Wat blijkt: die is niet zo positief. Men had wel problemen voorzien, maar die blijken een pak groter te zijn dan verwacht. Yazan Aldehayyat en Pierre-Loup Griffais aan het woord:

"Eerlijk gezegd wordt het nog steeds erger. Voor het geval mensen dat niet weten. Wat mensen momenteel in winkelschappen zien, loopt volgens onze waarnemingen minstens drie tot zes maanden achter op wat we zien bij de grootschalige levering."

Steam Machine1

Valve probeert zoveel mogelijk hardware te produceren met alle mogelijke grondstoffen, maar dat is momenteel een grote uitdaging. De geheugencrisis blijft duren en voorlopig lijkt er nog geen oplossing in zicht. Wen dus maar alvast aan lange wachtrijen en hoge prijskaartjes...

Bron: Bloomberg
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 277 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
10 minuten geleden

Ik meen ergens een uitspraak gelezen te hebben dat de verwachting is dat het nog tot 2030 zou gaan duren.

0
Avatar Foefelaar
Foefelaar
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden bewerkt

Valve krijgt wel veel kritiek om de prijs van de steam machine, maar kijk eens wat een beetje ram geheugen kost, in mijn pc heb ik 32Gb (2x16), daar heb je nu bijna een PS5 voor. Ik ben bang dat een PS6 of nieuwe Xbox ook echt heel duur gaan worden.

0
Avatar RJ
RJ
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Jammer voor wie net toe is aan een nieuwe gaming pc/console. Mij maakt het niet zoveel meer uit. Ik zit tegenwoordig meer op mijn Odin 2 Portal (die nog steeds betaalbaar is). Fantastisch emulatie apparaat voor alles van Dos, Playstation tot aan Switch.

0
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