Valve: 'geheugencrisis zal steeds erger worden'

De gehele videogame-industrie kreunt momenteel (nog steeds) onder een geheugencrisis. Intussen ken je het verhaal vast al wel en misschien heb je het ook al gevoeld in je portemonnee. Hardware is minder toegankelijk en wordt een stuk duurder en het lijkt erop dat dit het nieuwe normaal wordt. Of wordt het misschien nog erger?

Valve is niet optimistisch

Valve bracht eerder dit jaar hun Steam Machine op de markt met een prijskaartje dat een stuk hoger lag dan initieel verwacht. Valve wees naar de RAM-crisis als de grote boosdoener en in een gesprek met Bloomberg vertellen enkele leden van het team over hun toekomstvisie. Wat blijkt: die is niet zo positief. Men had wel problemen voorzien, maar die blijken een pak groter te zijn dan verwacht. Yazan Aldehayyat en Pierre-Loup Griffais aan het woord:

"Eerlijk gezegd wordt het nog steeds erger. Voor het geval mensen dat niet weten. Wat mensen momenteel in winkelschappen zien, loopt volgens onze waarnemingen minstens drie tot zes maanden achter op wat we zien bij de grootschalige levering."

Valve probeert zoveel mogelijk hardware te produceren met alle mogelijke grondstoffen, maar dat is momenteel een grote uitdaging. De geheugencrisis blijft duren en voorlopig lijkt er nog geen oplossing in zicht. Wen dus maar alvast aan lange wachtrijen en hoge prijskaartjes...