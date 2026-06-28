Lenovo waarschuwt: RAM wordt wellicht "nooit" meer goedkoop

De RAMpocalypse is in volle gang en overal om ons heen zien we de gevolgen ervan. Consoles als Xbox Series, PS5 en Switch 2 zijn duurder geworden, de Steam machine lanceert met een prijs waar te toch wel eventjes van schrikt en alles waar ook maar iets van een DRAM of NAND chip in zit, lijkt vijftien tot twintig procent in consumentenprijs omhoog te gaan. Terwijl menig gamer met smacht zit te wachten op het barsten van de aanstichtende AI bubbel - in de hoop dat RAM daardoor weer ietsjes betaalbaarder wordt, komt Lenovo met een onheilspellende prognose: RAM wordt "nooit" meer zo goedkoop als het was voor de RAMpocalypse.

Nou ja, nooit. Waarschijnlijk is dat een overstatement, maar we snappen welk punt Lenovo-topman Martin Hiegl maakte gedurende de ISC conferentie in Duitsland. RAM zal de aankomende jaren behoorlijk prijzig blijven en als we Microsoft moeten geloven, is de piek nog niet eens geweest. In het afgelopen jaar is de prijs van DRAM meer dan verdubbeld en bij Microsoft voorziet men nog een verdubbeling voor het einde van 2027. Mocht je nu al huilen bij het idee dan je €400 voor 32GB RAM moet ophoesten, dan boek maar vast een therapiesessie voor het voorspelde prijskaartje van €800-900.

De grote schuldige hierin wijzen velen maar al te graag aan: AI. Door de enorme influx van AI datacenters zijn RAM chips niet aan te slepen en de chips die worden gefabriceerd, worden op voorhand al opgekocht door de techgiganten. Mede hierdoor kijken een hoop consumenten en hardware fabrikanten ook met een scheef oog naar de producenten van de chips, waaronder Micron. Toch laat Micron zich niet zomaar in het verdomhoekje zetten. Volgens hen heeft een bepaalde Big Tech jongen de huidige situatie aardig aan zichzelf te danken en hoewel het geen namen noemt, is het vrij waarschijnlijk dat het hiermee naar Apple hint.

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Afijn, lang verhaal kort; het ziet er voorlopig niet naar uit dat gamen weer een lekker betaalbare hobby wordt en de toekomst van console gaming wordt al helemaal een interessante. Als we er even een rekensommetje op loslaten en uitgaan van de voorspelde prijsverdubbeling van RAM voor het einde van 2027, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat de Project Helix en PlayStation 6 de Steam Machine achterna gaan op het gebied van het prijskaartje.

Dat brengt me bij de vraag: zou jij €1000 overhebben voor een nieuwe Xbox of PlayStation console? Laat het vooral weten in de comments.