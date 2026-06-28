Lenovo waarschuwt: RAM wordt wellicht "nooit" meer goedkoop
De RAMpocalypse is in volle gang en overal om ons heen zien we de gevolgen ervan. Consoles als Xbox Series, PS5 en Switch 2 zijn duurder geworden, de Steam machine lanceert met een prijs waar te toch wel eventjes van schrikt en alles waar ook maar iets van een DRAM of NAND chip in zit, lijkt vijftien tot twintig procent in consumentenprijs omhoog te gaan. Terwijl menig gamer met smacht zit te wachten op het barsten van de aanstichtende AI bubbel - in de hoop dat RAM daardoor weer ietsjes betaalbaarder wordt, komt Lenovo met een onheilspellende prognose: RAM wordt "nooit" meer zo goedkoop als het was voor de RAMpocalypse.
Nou ja, nooit. Waarschijnlijk is dat een overstatement, maar we snappen welk punt Lenovo-topman Martin Hiegl maakte gedurende de ISC conferentie in Duitsland. RAM zal de aankomende jaren behoorlijk prijzig blijven en als we Microsoft moeten geloven, is de piek nog niet eens geweest. In het afgelopen jaar is de prijs van DRAM meer dan verdubbeld en bij Microsoft voorziet men nog een verdubbeling voor het einde van 2027. Mocht je nu al huilen bij het idee dan je €400 voor 32GB RAM moet ophoesten, dan boek maar vast een therapiesessie voor het voorspelde prijskaartje van €800-900.
De grote schuldige hierin wijzen velen maar al te graag aan: AI. Door de enorme influx van AI datacenters zijn RAM chips niet aan te slepen en de chips die worden gefabriceerd, worden op voorhand al opgekocht door de techgiganten. Mede hierdoor kijken een hoop consumenten en hardware fabrikanten ook met een scheef oog naar de producenten van de chips, waaronder Micron. Toch laat Micron zich niet zomaar in het verdomhoekje zetten. Volgens hen heeft een bepaalde Big Tech jongen de huidige situatie aardig aan zichzelf te danken en hoewel het geen namen noemt, is het vrij waarschijnlijk dat het hiermee naar Apple hint.
Afijn, lang verhaal kort; het ziet er voorlopig niet naar uit dat gamen weer een lekker betaalbare hobby wordt en de toekomst van console gaming wordt al helemaal een interessante. Als we er even een rekensommetje op loslaten en uitgaan van de voorspelde prijsverdubbeling van RAM voor het einde van 2027, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat de Project Helix en PlayStation 6 de Steam Machine achterna gaan op het gebied van het prijskaartje.
Dat brengt me bij de vraag: zou jij €1000 overhebben voor een nieuwe Xbox of PlayStation console? Laat het vooral weten in de comments.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Het wordt zeker niet minder, alleen maar meer... Tot die bubbel van ai barst maar of dat gaat gebeuren... Ik denk het wel maar wanneer?
Hardwareprijzen hebben altijd gefluctueerd.
Denk dat de next gen 2027/28 gewoon nog uitgaan komen voor 1000+. Het is niet anders zal toch wel weer verkocht worden.
Een Apple maakt zo achterlijk veel winst per jaar, 93,7 MILJARD. The Rock stelt dus voor dat zij heel wat miljarden minder winst gaan maken de komende jaren, en hun producten goedkoper gaan aanbieden. Is niet nodig om zo achterlijk veel geld te verdienen.
Ownee, iets met hebberige aandeelhoudertjes… het hele systeem is gewoon kapot, dat is de basis van alles is The Great One van mening.
Vraag en aanbod.
Vraag is met 5000% gestegen. Aanbod met iets van 70% gestegen. Gevolg: prijsstijging.
Gevolg van de prijsstijging is dat nieuwe bedrijven inspringen om te profiteren van de enorme winstmarge. Gevolg daarvan: Aanbod stijgt, vraag blijft gelijk, prijs daalt.
Enige probleem wat werkelijk speelt is dat het opzetten van deze fabrieken en een goed eindproduct fabriceren schijnbaar behoorlijk tijd kost. Die tijd is precies waar we ons nu bevinden. En laten we hopen dat die snel voorbij is. Dat hoeft niet perse lang te duren.
Ik denk dat de huidige generatie nog niet klaar is.
Er zou nu meer geïnvesteerd moeten worden in optimalisatie, ipv een totaal nieuwe generatie.
De PS4 heeft ook nog heel lang mee kunnen doen.
Op zich is dit niet fijn maar aan de andere kant hebben consoles helemaal geen vervanging nu nodig. Tijd dat we eens generaties nu 10+ jaar gaan waarderen. Op gebied van beeld en geluid zit je nu al op bijna de max want je hangt tegen fotorealistische games aan. En snel zijn consoles ook al. Dus ga vooral eens goede games produceren en probeer niet elke paar jaar nieuwe hardware aan te smeren.
Overigens wil ik best een smak geld uitgeven aan een nieuwe console als de tijd rijp is. Maar die tijd is de komende jaren niet rijp.
Met de backlog die ik heb kan ik eigenlijk wel tot 2030 vooruit. Koop veel te veel en speel veel te weinig.