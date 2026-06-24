Stemgeluid is zowel je wapen als vijand in Give Us A Sign

Voor gamers die onderhand wel uitgekeken zijn op Phasmophobia is er iets nieuws op komst. In Give Us A Sign jagen we met maximaal vier spelers op spoken. Dat doen we echter met onze stem, die zowel je grootste bondgenoot als je grootste vijand kan zijn.

Give Us A Sign is een co-op avontuur voor één tot vier spelers waarin we paranormale verschijnselen onderzoeken. Uiteraard voorzien van de nodige horrorelementen, want waar de ene geest vredelievend is, kan de ander je de stuipen op het lijf jagen. In de game maken we volop gebruik van de microfoon, waarbij geesten actief reageren op wat je zegt. Onderzoek wat er gaande is op diverse locaties en overleef lang genoeg om ongeschonden te ontsnappen.

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Give Us A Sign heeft nog geen releasedatum. De game verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.