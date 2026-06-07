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Studio Ghibli-geïnspireerde cosy game Into The Wind onthuld

Door Nils Hoogervorst

Voor liefhebbers van cosy games met een charmante visuele stijl had de PC Gaming Show een mooie verrassing in petto. Indiestudio Bloom & Gloom werkt aan de Studio Ghibli-geïnspireerde avonturengame Into the Wind voor pc.

In de game neem je het postbezorgingsbedrijf van je vermiste oom over. Jouw taak is om alle pakketjes schadevrij te bezorgen. Gelukkig hoef je het romantische en warme Santa Rosa niet te voet te overbruggen. Je zit comfortabel op Ermes, een zelfbewust voertuig dat dient als zowel vliegtuig als motorfiets.

Zodra je Ermes hebt volgeladen met pakketjes, verken je het luchtruim of scheur je over de onverharde wegen die het eiland rijk is. Onderweg raak je aan de praat met de eilandbewoners, ga je de strijd aan met luchtpiraten en ontdek je wat er gebeurde op de dag dat je oom vermist raakte. Met iedere succesvolle rit verdien je hulpmiddelen om Ermes te verbeteren, waardoor je weer lastigere ritten kunt maken. Met een beetje ervaring bezorg jij na een paar uur pakketjes met een snelheid waar PostNL jaloers op kan zijn. Hoewel die lat anno 2026 vrij laag ligt.

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Er is nog geen releasedatum bekend voor Into the Wind. De game komt te verschijnen op pc en is nu te wishlisten via Steam.

Bron: PC Gaming Show
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 33 reviews 621 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

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Packshot Into the Wind
Into the Wind

Ontwikkelaar

Bloom & Gloom Games

Uitgever

Three Friends

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 08:07

Naast Death Stranding is Kiki's Delivery Service wellicht ook een inspiratiebron. Interessante game, hou ik in de gaten!

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Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
3 weken geleden om 09:11

Ziet er leuk uit! Beetje Death Stranding invloeden als pakketjesbezorger, maar dan wat luchtigere thematiek (har har)

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