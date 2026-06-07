Studio Ghibli-geïnspireerde cosy game Into The Wind onthuld

Voor liefhebbers van cosy games met een charmante visuele stijl had de PC Gaming Show een mooie verrassing in petto. Indiestudio Bloom & Gloom werkt aan de Studio Ghibli-geïnspireerde avonturengame Into the Wind voor pc.

In de game neem je het postbezorgingsbedrijf van je vermiste oom over. Jouw taak is om alle pakketjes schadevrij te bezorgen. Gelukkig hoef je het romantische en warme Santa Rosa niet te voet te overbruggen. Je zit comfortabel op Ermes, een zelfbewust voertuig dat dient als zowel vliegtuig als motorfiets.

Zodra je Ermes hebt volgeladen met pakketjes, verken je het luchtruim of scheur je over de onverharde wegen die het eiland rijk is. Onderweg raak je aan de praat met de eilandbewoners, ga je de strijd aan met luchtpiraten en ontdek je wat er gebeurde op de dag dat je oom vermist raakte. Met iedere succesvolle rit verdien je hulpmiddelen om Ermes te verbeteren, waardoor je weer lastigere ritten kunt maken. Met een beetje ervaring bezorg jij na een paar uur pakketjes met een snelheid waar PostNL jaloers op kan zijn. Hoewel die lat anno 2026 vrij laag ligt.

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Er is nog geen releasedatum bekend voor Into the Wind. De game komt te verschijnen op pc en is nu te wishlisten via Steam.