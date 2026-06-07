Studio Ghibli-geïnspireerde cosy game Into The Wind onthuld
Voor liefhebbers van cosy games met een charmante visuele stijl had de PC Gaming Show een mooie verrassing in petto. Indiestudio Bloom & Gloom werkt aan de Studio Ghibli-geïnspireerde avonturengame Into the Wind voor pc.
In de game neem je het postbezorgingsbedrijf van je vermiste oom over. Jouw taak is om alle pakketjes schadevrij te bezorgen. Gelukkig hoef je het romantische en warme Santa Rosa niet te voet te overbruggen. Je zit comfortabel op Ermes, een zelfbewust voertuig dat dient als zowel vliegtuig als motorfiets.
Zodra je Ermes hebt volgeladen met pakketjes, verken je het luchtruim of scheur je over de onverharde wegen die het eiland rijk is. Onderweg raak je aan de praat met de eilandbewoners, ga je de strijd aan met luchtpiraten en ontdek je wat er gebeurde op de dag dat je oom vermist raakte. Met iedere succesvolle rit verdien je hulpmiddelen om Ermes te verbeteren, waardoor je weer lastigere ritten kunt maken. Met een beetje ervaring bezorg jij na een paar uur pakketjes met een snelheid waar PostNL jaloers op kan zijn. Hoewel die lat anno 2026 vrij laag ligt.
Er is nog geen releasedatum bekend voor Into the Wind. De game komt te verschijnen op pc en is nu te wishlisten via Steam.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties
Naast Death Stranding is Kiki's Delivery Service wellicht ook een inspiratiebron. Interessante game, hou ik in de gaten!
Ziet er leuk uit! Beetje Death Stranding invloeden als pakketjesbezorger, maar dan wat luchtigere thematiek (har har)