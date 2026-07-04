The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord

Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.

Freebird Games (To The Moon, Finding Paradise) slaat de handen ineen met Serenity Forge en komt met de knotsgekke The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG op de proppen. In deze RPG van duizend uur had men maar de tijd om één uur aan ontwikkeltijd eraan te spenderen. Ideaal voor de spelers die toch geen tijd hebben om zoveel uur in een role-playing game te steken. Je laadt de 999-uur save-file in en komt meteen in aanraking met de ultieme climax en de maxed-out party bestaande uit Neil, Eva, Roxie en Rob. Klinkt goed, toch?

Nou ja, niks is zo simpel als het lijkt. Ja, de trailer zit vol met dolle pret, maar het sluit vrij onheilspellend af. Iets anders is gaande binnen de 'echte' wereld van The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG. We blijven voorlopig met voldoende vragen achter, maar als je specifieke antwoorden of theorieën voor ons hebt, laat het vooral weten.

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The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is beschikbaar voor de pc in 2027. In oktober 2026 wordt een demo uitgegeven.