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The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord

Door Bram Noteboom

Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.

Freebird Games (To The Moon, Finding Paradise) slaat de handen ineen met Serenity Forge en komt met de knotsgekke The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG op de proppen. In deze RPG van duizend uur had men maar de tijd om één uur aan ontwikkeltijd eraan te spenderen. Ideaal voor de spelers die toch geen tijd hebben om zoveel uur in een role-playing game te steken. Je laadt de 999-uur save-file in en komt meteen in aanraking met de ultieme climax en de maxed-out party bestaande uit Neil, Eva, Roxie en Rob. Klinkt goed, toch?

Nou ja, niks is zo simpel als het lijkt. Ja, de trailer zit vol met dolle pret, maar het sluit vrij onheilspellend af. Iets anders is gaande binnen de 'echte' wereld van The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG. We blijven voorlopig met voldoende vragen achter, maar als je specifieke antwoorden of theorieën voor ons hebt, laat het vooral weten.

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The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is beschikbaar voor de pc in 2027. In oktober 2026 wordt een demo uitgegeven.

Bron: Freebird Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG

Ontwikkelaar

Freebird Games

Uitgever

Freebird Games, Serenity Forge

Release

2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
gisteren om 17:37

Hahahaha, ziet er wel lekker vaag uit. Mag ik trouwens, als je nog net een paar uurtjes extra te besteden hebt, de game Evoland aanraden? Dat is een redelijk simpele, maar grappige RPG die je door de periode van 8-bit naar 32-bit leidt. Erg leuk gedaan.

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Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
gisteren om 15:13

Waarom is de game morgen al niet uit als ie maar een uurje duurt?

Haha! Klinkt in ieder geval vrij origineel. Ben benieuwd! 👌🏻

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