The Relic: First Guardian is voorzien van een razendsnelle trailer boordevol actie. Dat niet alleen, de game heeft inmiddels ook een nieuwe releasedatum gekregen. The Relic: First Guardian verschijnt namelijk op 31 juli 2026.

31 juli staat niet alleen bekend als de mooiste dag van het jaar dankzij mijn verjaardag, maar wellicht straks ook door de release van The Relic: First Guardian. De razendsnelle actie-RPG leunt sterk op Aziatische volksverhalen. Niet alleen de gezellige sprookjes, maar juist ook de verhalen waarin mensen doodsangsten uitstaan.

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In totaal kent de game meer dan 70 bazen om te overwinnen, een uitgebreid combatsysteem om onder de knie te krijgen en natuurlijk een wereld vol mythes en folklore om te ontdekken.

The Relic: First Guardian verschijnt op 31 juli 2026 voor PlayStation 5 en pc. De game komt later ook te verschijnen voor Xbox Series en Nintendo Switch 2.