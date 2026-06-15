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The Relic: First Guardian verschijnt op 31 juli

Door Rudy Wijnberg

The Relic: First Guardian is voorzien van een razendsnelle trailer boordevol actie. Dat niet alleen, de game heeft inmiddels ook een nieuwe releasedatum gekregen. The Relic: First Guardian verschijnt namelijk op 31 juli 2026.

31 juli staat niet alleen bekend als de mooiste dag van het jaar dankzij mijn verjaardag, maar wellicht straks ook door de release van The Relic: First Guardian. De razendsnelle actie-RPG leunt sterk op Aziatische volksverhalen. Niet alleen de gezellige sprookjes, maar juist ook de verhalen waarin mensen doodsangsten uitstaan.

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In totaal kent de game meer dan 70 bazen om te overwinnen, een uitgebreid combatsysteem om onder de knie te krijgen en natuurlijk een wereld vol mythes en folklore om te ontdekken.

The Relic: First Guardian verschijnt op 31 juli 2026 voor PlayStation 5 en pc. De game komt later ook te verschijnen voor Xbox Series en Nintendo Switch 2.

Bron: Perp Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian

Ontwikkelaar

Project Cloud Games

Uitgever

Perp Games

Release

31 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 17:46

Het ziet er in de trailer heel vet uit.. Maar heb gameplay opgezocht, en dan ziet het er naar mijn mening een HEEL stuk minder vet uit =/

Deze wacht ik heel even af om te checken hoe die scoort.. Maar mocht ie gewoon goed scoren, dan koop ik de game vrij snel. Ziet er iig vermakelijk uit haha!

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Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl3 XP Farmer
2 weken geleden om 16:07

Oeh! erg interessant. Heel benieuwd hoe de reviews gaan zijn.

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