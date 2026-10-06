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The Sinking City 2 'Major Update' brengt nieuwe features

Door Bram Noteboom
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Frogwares is nog lang niet klaar met The Sinking City 2. Middels de 'Major Update' worden diverse features toegevoegd, bug fixes doorgevoerd en kunnen een aantal bestaande game-elementen rekenen op een rework.

Laten we beginnen met de nieuwigheden. The Sinking City 2 krijgt op alle platformen toegang tot de HDR-functionaliteiten. Op de pc kan men verder gebruikmaken van FSR-upscaling, terwijl de PS5 Pro's PSSR wordt gehanteerd op het desbetreffende platform. Daarnaast wordt de combat onder de loep genomen. In vele scenario's wordt het aantal vijanden verminderd, zodat het meer behapbaar wordt voor spelers zonder de sfeer en intensiteit te verliezen, aldus Frogwares. Ook de New Game Plus-modus, genaamd Ex Oblivione, wordt aangepast. Spelers kunnen nu hun wapens en upgrades meenemen, terwijl een pure 'New Game Plus'-optie wordt toegevoegd voor de spelers die met een schone lei willen beginnen. Tot slot worden er meer dan 150 fixes doorgevoerd en krijgen spelers toegang tot twee nieuwe skins voor protagonist Calvin.

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The Sinking City 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie arriveert later in 2027. Wil je de game uitproberen? Dat kan via de Steam-demo, XBOX-trail of PlayStation Plus-trial. De geboekte progressie wordt meegenomen naar de volledige game, mits je besluit die aan te schaffen.

Bron: Frogwares
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5618 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Sinking City 2
The Sinking City 2

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Frogwares

Uitgever

Frogwares

Release

18 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Leuk spelletje met middelmatige combat maar met een vet verhaal. Heb geen behoefte om terug te keren. Mochten ze een deel 3 maken, ben ik van de partij! 👌🏻

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