The Triple-i Initiative Showcase keert terug op 8 oktober 2026
Ben jij helemaal klaar met dat Triple-A gamegeweld? Markeer dan 8 oktober 2026 in je agenda, want The Triple-i Initiative Showcase keert terug!
Is dit de eerste keer dat je kennismaakt met The Triple-i Initiative? We houden het simpel. Deze showcase is 45 minuten aan pure indie-klasse. Geen hosts en geen reclames: puur en alleen games. Welke games komen zoal voor in de aankomende stream? Een tipje van de sluier is al vrijgegeven. De volgende titels maken in ieder geval een opkomst:
- Dave the Diver
- Brotato
- Chained Together
- Risk of Rain 2
- Windrose
- Militsioner
- Nieuwe Among Us-game
- Pony Island 2: Panda Circus
- Haunted Paws
- Outward 2
Op 8 oktober 2026 vindt de uitzending plaats om 18:00 uur. The Triple-i Initiative belooft meer dan 35 game-aankondigingen. Hoop jij ergens specifiek op? Laat het ons gerust weten in de comments.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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