The Triple-i Initiative Showcase keert terug op 8 oktober 2026

Ben jij helemaal klaar met dat Triple-A gamegeweld? Markeer dan 8 oktober 2026 in je agenda, want The Triple-i Initiative Showcase keert terug!

Is dit de eerste keer dat je kennismaakt met The Triple-i Initiative? We houden het simpel. Deze showcase is 45 minuten aan pure indie-klasse. Geen hosts en geen reclames: puur en alleen games. Welke games komen zoal voor in de aankomende stream? Een tipje van de sluier is al vrijgegeven. De volgende titels maken in ieder geval een opkomst:

Dave the Diver

Brotato

Chained Together

Risk of Rain 2

Windrose

Militsioner

Nieuwe Among Us-game

Pony Island 2: Panda Circus

Haunted Paws

Outward 2

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Op 8 oktober 2026 vindt de uitzending plaats om 18:00 uur. The Triple-i Initiative belooft meer dan 35 game-aankondigingen. Hoop jij ergens specifiek op? Laat het ons gerust weten in de comments.