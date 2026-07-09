Transport Fever 3 arriveert op het station met nieuwe features
Urban Games is terug met de ultieme transportsimulator. De nieuwste trailer van Transport Fever 3 laat zien wat men qua systemen in huis heeft.
De nieuwste aflevering in de First Look-serie van de simulatiegame belicht verbeteringen aan de algehele game-ervaring. Transport Fever 3 bevat diepere, 'long-term' tycoon-progressie, waardoor spelers genoeg uren kunnen steken in een playthrough die geduld beloont. Een vernieuwde gebruikersinterface en tal van nieuwe gameplay-systemen moeten van het derde deel de beste tot nu toe maken. Spelers krijgen daarnaast te maken met diverse systemen, zoals klimaatbewuste industrieën, slimmere verkeerssystemen, verbeterde spoorwegnetwerken, tijdgevoelige vrachtlevering en een krachtigere lijnmanagertool. Heb jij zin om niet alleen conducteur maar de meester van de spoorweg te spelen? De onderstaande video laat zien hoe alles in zijn werking gaat.
Transport Fever 3 is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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