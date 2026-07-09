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Transport Fever 3 arriveert op het station met nieuwe features

Door Bram Noteboom

Urban Games is terug met de ultieme transportsimulator. De nieuwste trailer van Transport Fever 3 laat zien wat men qua systemen in huis heeft.

De nieuwste aflevering in de First Look-serie van de simulatiegame belicht verbeteringen aan de algehele game-ervaring. Transport Fever 3 bevat diepere, 'long-term' tycoon-progressie, waardoor spelers genoeg uren kunnen steken in een playthrough die geduld beloont. Een vernieuwde gebruikersinterface en tal van nieuwe gameplay-systemen moeten van het derde deel de beste tot nu toe maken. Spelers krijgen daarnaast te maken met diverse systemen, zoals klimaatbewuste industrieën, slimmere verkeerssystemen, verbeterde spoorwegnetwerken, tijdgevoelige vrachtlevering en een krachtigere lijnmanagertool. Heb jij zin om niet alleen conducteur maar de meester van de spoorweg te spelen? De onderstaande video laat zien hoe alles in zijn werking gaat.

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Transport Fever 3 is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Urban Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5125 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Transport Fever 3
Transport Fever 3

Ontwikkelaar

Urban Games

Uitgever

Paradox Interactive

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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