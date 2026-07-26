Turtle Beach zoekt het hogerop met nieuwe VelocityOne line-up

Kan een flight sim voor jou niet realistisch genoeg zijn? Dan heeft Turtle Beach wellicht iets moois voor je in petto. De fabrikant van toonaangevende headsets en randapparatuur zoekt het later dit jaar hogerop met wat toevoegingen aan de bestaande VelocityOne flight sim peripherals voor pc en Xbox, bestaande uit een nieuwe flightstick en een dual throttle controller.

De flightstick in kwestie is een evolutie op de bestaande Turtle Beach VelocityOne Flightstick en draagt de minder verrassende naam VelocityOne Flightstick II. Net als diens voorganger betreft het een ambidexter ontwerp, waardoor het niet uitmaakt of je links- of rechtshandig bent. Maar daar houdt het qua overeenkomst een heel eind op. In tegenstelling tot de originele VelocityOne Flightstick is de VelocityOne Flightstick II uitgerust met 16-bits Hall-effectsensoren, een full color Flight Management display en maar liefst 38 programmeerbare knoppen. Toe maar.

Turtle Beach

Mag het nog immersiever? Knoop er dan voor de gein de VelocityOne Dual Throttle controller aan vast. Moet niet, mag wel. Ook hier is Hall-effect weer het woord van de dag en valt er weer naar hartelust te programmeren, gezien de VelocityOne Dual Throttle garant staat voor nog eens 35 programmeerbare knoppen en schakelaars. Ben je van de kleurtjes en RGB customization, dan stelt Turtle Beach je ook hier niet teleur.

Is dit alles goedkoop? Nee. Met een prijskaartje van €140 per device kan het wel eens in de papieren gaan lopen, maar als je beide apparaten op het oog hebt, geeft Turtle Beach je een fijne korting van drie tientjes wanneer je de VelocityOne H.O.T.A.S. bundel aanschaft. Die kost alles bij elkaar €250.

De Turtle Beach VelocityOne Flightstick II, Dual Throttle en H.O.T.A.S. bundel zijn vanaf heden te pre-orderen via de link in de bron en zijn vanaf 21 september verkrijgbaar.