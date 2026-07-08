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Twisted Tower is een gewelddadige mix van BioShock en Disney World

Door Bram Noteboom

Mocht je trek hebben in een BioShock-achtige titel met de nodige horror-elementen als extra laagje erop geplakt, dan is Twisted Tower eentje voor op je wishlist.

3D Realms is de samenwerking aangegaan met Atmos Games' Thomas Brush (Pinstripe, Neversong) om zo Twisted Tower tot leven te wekken. In deze verknipte horrorgame heb je een simpele taak: red de liefde van je leven bovenaan de toren. Echter, om daar te komen moet je je zien te knokken door een heel legioen aan verlaten pretparkfiguren die niets liever doen dan jou doodknuffelen. Twisted Tower kent vijf uitgebreide levels, namelijk het hotel, het waterpark, het clowncasino, het kermisbos en het ruimtestation en daarnaast krijgen spelers toegang tot een onorthodox arsenaal aan wapentuigen. Ben jij klaar om de toren te beklimmen?

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Twisted Tower is beschikbaar vanaf 18 augustus 2026 voor de pc via Steam.

Bron: 3D Realms
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5112 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Twisted Tower

Ontwikkelaar

Atmos Games

Uitgever

3D Realms

Release

18 augustus 2026

Platforms

PC
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