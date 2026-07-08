Mocht je trek hebben in een BioShock-achtige titel met de nodige horror-elementen als extra laagje erop geplakt, dan is Twisted Tower eentje voor op je wishlist.

3D Realms is de samenwerking aangegaan met Atmos Games' Thomas Brush (Pinstripe, Neversong) om zo Twisted Tower tot leven te wekken. In deze verknipte horrorgame heb je een simpele taak: red de liefde van je leven bovenaan de toren. Echter, om daar te komen moet je je zien te knokken door een heel legioen aan verlaten pretparkfiguren die niets liever doen dan jou doodknuffelen. Twisted Tower kent vijf uitgebreide levels, namelijk het hotel, het waterpark, het clowncasino, het kermisbos en het ruimtestation en daarnaast krijgen spelers toegang tot een onorthodox arsenaal aan wapentuigen. Ben jij klaar om de toren te beklimmen?

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Twisted Tower is beschikbaar vanaf 18 augustus 2026 voor de pc via Steam.