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Two Point Hospital: Full Health Collection verschijnt 16 september voor consoles

Door Rudy Wijnberg
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Beter laat dan nooit. Two Point Hospital: Full Health Collection verschijnt op 16 september voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2. De collectie bevat een lading aan DLC's en biedt de meest complete Two Point Hospital-ervaring tot op heden.

De Full Health Collection verschijnt in eerste instantie als digitale release. Mocht je echter een fysiek exemplaar willen hebben, dan verschijnt deze op 6 november 2026 voor zowel PlayStation 5 als Nintendo Switch 2. Een fysieke release voor de Xbox Series blijft echter uit.

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Two Point Hospital: Full Health Collection bevat een groot aantal expansions en DLC's. Zo kunnen we bijvoorbeeld een creatieve crisis oplossen in expansions zoals Culture Shock, bestrijden we de tijd in A Stitch in Time en loeien alle sirenes in Speedy Recovery. Daarnaast zien we ook kleinere DLC's passeren, zoals Bigfoot, Pebberley Island, Two Point Hospital: Close Encounters en meer.

Het complete pakket van Two Point Hospital: Full Health Collection is vanaf 16 september 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2185 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Two Point Hospital
Two Point Hospital

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Two Point Studios

Uitgever

SEGA

Release

30 augustus 2018
PS4 XONE NSW Q1 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Leuk dat er ook een Switch 2 versie komt.

0
Avatar Fifalinde
Fifalinde
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 uur geleden

Two Point Hospital is mijn favoriete Two Point game. Lekker ontspannen spelen op de XBOX aan het einde van de dag. Heerlijk! Jammer dat de XBOX versie niet fysiek uitkomt.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Ik heb Two Point Museum met heel veel plezier gespeeld, maar man oh man, wat kost dat veel tijd. Het jeukt wel om deze ook nog eens te doen. Ik heb lang geleden heel veel lol gehad met Theme Hospital.

0
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