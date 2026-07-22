Two Point Hospital: Full Health Collection verschijnt 16 september voor consoles
Beter laat dan nooit. Two Point Hospital: Full Health Collection verschijnt op 16 september voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2. De collectie bevat een lading aan DLC's en biedt de meest complete Two Point Hospital-ervaring tot op heden.
De Full Health Collection verschijnt in eerste instantie als digitale release. Mocht je echter een fysiek exemplaar willen hebben, dan verschijnt deze op 6 november 2026 voor zowel PlayStation 5 als Nintendo Switch 2. Een fysieke release voor de Xbox Series blijft echter uit.
Two Point Hospital: Full Health Collection bevat een groot aantal expansions en DLC's. Zo kunnen we bijvoorbeeld een creatieve crisis oplossen in expansions zoals Culture Shock, bestrijden we de tijd in A Stitch in Time en loeien alle sirenes in Speedy Recovery. Daarnaast zien we ook kleinere DLC's passeren, zoals Bigfoot, Pebberley Island, Two Point Hospital: Close Encounters en meer.
Het complete pakket van Two Point Hospital: Full Health Collection is vanaf 16 september 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2.
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Leuk dat er ook een Switch 2 versie komt.
Two Point Hospital is mijn favoriete Two Point game. Lekker ontspannen spelen op de XBOX aan het einde van de dag. Heerlijk! Jammer dat de XBOX versie niet fysiek uitkomt.
Ik heb Two Point Museum met heel veel plezier gespeeld, maar man oh man, wat kost dat veel tijd. Het jeukt wel om deze ook nog eens te doen. Ik heb lang geleden heel veel lol gehad met Theme Hospital.