Unreal-veteraan Sjoerd de Jong werkt aan eigen game-engine

Sjoerd de Jong, jarenlang een van de bekendste gezichten achter Unreal Engine, werkt aan een eigen game-engine. Dat bespreekt hij in een interview met This Week In Videogames, waarin hij ook ingaat op zijn vertrek bij Epic Games. Na bijna twaalf jaar bij het bedrijf wil hij met de Immens Engine een nieuwe concurrent bouwen voor Unreal en Unity.

De Jong heeft een flinke geschiedenis met Unreal Engine. Hij begon ooit als modder met Unreal en Unreal Tournament, werkte later mee aan officiële content voor Unreal Tournament 2004 en bleef de engine jarenlang gebruiken, promoten en uitleggen. In 2014 kwam hij bij Epic terecht als een van de eerste Unreal Engine Evangelists. Binnen Epic groeide zijn rol verder door. Tijdens de coronaperiode werd hij Senior Director of Developer Experience, waarbij hij zich bezighield met forums, tutorials, websites en begeleiding voor ontwikkelaars. Eerder dit jaar kreeg hij nog een rol als Senior Director of Product op een onaangekondigd project. Toch kondigde De Jong in juni zijn vertrek bij Epic aan. Volgens hem voelt de game-industrie momenteel als een plek waar veel verandering mogelijk is. Juist daarom wil hij iets nieuws proberen, los van de grote structuur van een bedrijf als Epic.

Die nieuwe stap heet de Immens Engine. Veel concrete details over de engine zijn er nog niet, maar het doel is duidelijk: een alternatief bouwen in een markt die voor veel ontwikkelaars vooral wordt gedomineerd door Unreal Engine en Unity. Een kleine ambitie is het dus niet, maar na 25 jaar Unreal-ervaring mag je in ieder geval zeggen dat hij weet waar hij aan begint.

Na ruim 25 jaar Unreal-ervaring begint De Jong dus opnieuw, alleen dit keer niet als evangelist, maar als uitdager.